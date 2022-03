Hitler-vraag doemt op: wanneer moet je een expansionistische dictator met geweld stoppen?

De beelden hakken er in: een rij in dekens gewikkelde babylijkjes op een koude keldervloer, prille leventjes abrupt afgebroken; een oude vrouw wordt via een brandweerladder uit een flatgebouw gehaald, een lang leven gereduceerd tot een bundeltje menselijke misère. Woede welt in je op, de man die met zijn anachronistische Groot-Russische hersenspinsels schuldig is aan dit lijden moet worden afgestopt. Maar hoe? Je woede vermengt zich met een besef van onmacht, even verpletterend als frustrerend.

Een bekende reflex is dan dat die frustratie zich richt op doelwitten dichterbij. We speuren om ons heen naar plaatsvervangende schurken, met Baudet voorop als onze Ersatz-Poetin. Het lucht op, maar de Oekraïners komen er geen steek verder mee. De onmacht tegenover Poetin knelt en striemt, als een dwangbuis.

Niet dat het Westen niets doet. Het pijnigt de Russische leider met krachtige sancties en steunt Oekraïne met de levering van tienduizenden antitankwapens. Het gaat daarbij tot op het randje van wat kan worden uitgelegd als directe militaire betrokkenheid. Maar het Westen ziet er tegelijkertijd angstvallig op toe dat het dit randje niet overschrijdt, uit vrees dat Poetin zichzelf dan in oorlog met de Navo zal beschouwen en zijn kernwapen-dreigementen zal uitvoeren. Zolang dit zo blijft en Poetin niet inbindt, overheerst het verstikkende gevoel van machteloosheid.

Arnout Brouwers schreef in de Volkskrant dat het Westen zich nucleair laat intimideren door Poetin. Hij citeerde de directeur van de Britse denktank IISS die zei dat het ‘niet strategisch’ is dat ‘machtige westerse landen elke vorm van escalatiedominantie gunnen aan dit regime’. Uit deze woorden spreekt ongeduld, zo van: Westen, laat je niet afbluffen, zet tegenover Poetins dreigementen je eigen dreigementen. Misschien is dat inderdaad wat we meer moeten doen. Call his bluff: overbluf hem.

In dit verband moet ik denken aan Frans Timmermans, die als diplomaat in Rusland werkte en die ik als Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken hoorde zeggen: ‘Ik ken ze een beetje. Als we maar keihard zijn, kun je wat bereiken. Als je soft wordt, zullen de Russen niets doen. Alleen onder maximale druk komt er beweging.’

Politiek-economische druk is er volop, maar militair is de druk niet maximaal. De Amerikaanse president Biden verklaarde vlak voor de invasie van Oekraïne: ‘We hebben niet de intentie om tegen Rusland te vechten’. Ik vond dat verstandig, maar gezien het Oekraïense leed en Poetins radicalisering begin ik te twijfelen. Het Westen moet serieus bekijken of het militair niet meer kan doen.

Het zou over Poetin heen kunnen springen op de escalatieladder door te zeggen dat het inmiddels wel de intentie heeft om te vechten als hij niet stopt. Het kan dreigen met kruisraket-aanvallen op Russische artilleriestellingen en het kan zijn nucleaire strijdkrachten in paraatheid brengen. Mogelijk dat Poetin dan zijn knopen gaat tellen. Zijn militairen hebben al moeite met Oekraïne, laat staan met de Navo. Maar terwijl ik dit optik huiver ik bij de gedachte - het blijft bloedlink.

De wenselijkheid van ingrijpen is evident, de gevaren ook. Pleitbezorgers van hardere westerse actie worden vaak vaag als het erom gaat hoe die actie er dan precies moet uitzien. Ze hebben het over een ‘vorm van ingrijpen’ of komen met halfbakken suggesties. Dit allemaal omdat de angst voor een directe confrontatie met mogelijk een wereldoorlog als gevolg dominant blijft.

We zitten klem tussen twee vuren: ingrijpen is bloedlink, maar niet-ingrijpen ook omdat Poetin bloedlink is. In Oekraïne kan het Westen er nog voor kiezen een directe confrontatie uit de weg te gaan. Maar wint hij in Oekraïne en verlegt hij daardoor gesterkt zijn Heim ins Reich-ambities naar de Baltische Navo-staten, dan is de directe confrontatie geen keuze meer, maar een plicht.

We kunnen hopen dat het niet zo’n vaart zal lopen met Poetin, maar dat doen we al twintig jaar en zie waarin Europa nu is beland. In mijn somberste buien denk ik dat we er niet aan ontkomen de Hitler-vraag toe te voegen aan de ingrijpen-discussie: wat is het beste moment om een dam op te werpen tegen een expansionistische dictator? Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn, dat de geschiedenis ons verrast en een uitweg biedt door de politieke en economische sancties sneller resultaat te laten hebben dan verwacht.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.