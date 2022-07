Hij rijdt al sinds 1980, dus als hij wil, kan hij alle stoere truckersverhalen met gemak overtroeven

Van mannen die weten hoe moeilijk het is een vijftig-tonner achteruit te manoeuvreren, zou je iets meer liefde voor de vooruitgang verwachten. Toch valt precies dat vies tegen in de transportwereld.

Kijk maar wat ze tegen Peter Kleijwegt (64) zeggen zodra hij ergens zijn elektrische vrachtwagen komt lossen. ‘Kun je maar 150 kilometer achter elkaar rijden, joh’, vragen ze dan. ‘En je geluid. Waar is je geluid?’

Kleijwegt haalt op dat soort momenten zijn schouders op. Zijn vader was een leven lang trucker, zelf rijdt hij al sinds 1980 op de vrachtwagen dus als hij wil, kan hij alle stoere truckersverhalen met gemak overtroeven.

Het is eigenlijk wel rustig, zegt hij, zo’n elektrische motor in je vijftig-tonner. ‘In het begin moest ik wel even wennen. Heel soms heb je het idee dat hij minder kracht geeft, omdat er minder geluid is. Maar dat is niet zo. Ze rijden eigenlijk net zo lekker als een dieseltruckie.’

Peter Kleijwegt stapt in zijn elektrische vrachtwagen vol sinaasappelsap. Beeld de Volkskrant

Voorlopig is Kleijwegt met zijn elektrische vrachtwagen nog een bezienswaardigheid in het wereldje, maar dat begint langzaamaan te veranderen. Vorige maand bleek bijvoorbeeld dat de speciale subsidiepot van 13,5 miljoen euro voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens al op de eerste dag leeg was. Direct besloot de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat nogmaals 11,5 miljoen euro beschikbaar te stellen, met als gevolg dat er volgend jaar waarschijnlijk zo’n zeshonderd emissievrije vrachtwagens rondrijden in Nederland.

Maar, eerlijk is eerlijk, dat blijft een vrij marginaal aantal op een totaal wagenpark van ruim 63 duizend dieseltrucks. De meeste mannen in de transportwereld vinden het nu eenmaal veel te lekker met een V8-motor door het heden te jakkeren, om zich echt te bekommeren om het verlies van de toekomst.

‘Toch hebben wij besloten wel in het diepe te springen’, zegt Dé Post van H.N. Post en Zonen.

‘Ik kreeg van klanten al een aantal jaar de vraag: wanneer kunnen we onze vracht elektrisch laten vervoeren? Ons antwoord was dan altijd: nu nog niet. Er waren geen vrachtwagens beschikbaar, of ze waren veel te duur. Je kon nergens opladen, het aantal kilometers dat je kon rijden was te beperkt, noem maar op.’

Maar toen liep Post op een dag Marie-José Baartmans tegen het lijf en veranderde alles. Baartmans richtte in 2014 het transportbedrijf Breytner op, dat als eerste in Nederland bestaande trucks liet omkatten naar elektrisch, en hij zocht partners om mee samen te werken. ‘Eindelijk’, dacht Post, die inmiddels vijf elektrische vrachtwagens heeft.

Kleijwegt gebruikt er daarvan vandaag eentje om vijftig ton sinaasappelsap van het merk Innocent van de Rotterdamse haven naar de sapterminal veertig kilometer verderop te vervoeren. Een relatief kort ritje dat je prima drie keer op een dag kunt maken mits je de wagen tijdens het lossen aan de stekker legt.

Toch gaat de omslag met horten en stoten. Zo besteedt Post het gros van zijn tijd aan zijn vijf elektrische wagens, terwijl het bedrijf in totaal 175 vrachtwagens bezit. Hij is druk met subsidieaanvragen – een diesel kost een ton, een elektrische truck wel vier ton – gesprekken met het Havenbedrijf om meer transformatorhuisjes voor snelladers te installeren, overleg met wetenschappers die onderzoeken hoe je zo’n grote batterij zo effectief mogelijk kunt laden.

‘Het kost voorlopig meer dan het oplevert, maar we doen het toch. Enerzijds omdat je een kennisvoorsprong opbouwt, maar belangrijker nog: als je wilt dat ons bedrijf over honderd jaar nog bestaat, moet er over honderd jaar natuurlijk wel een wereld zijn waarin onze auto’s rond kunnen rijden.’

En de truckers zelf? Mannen immers die doorgaans dromen van een plaatsloos leven vol vrijheid – iets dat een dieseltruck die tot wel drieduizend kilometer op één tank kan rijden beter kan bieden dan zijn elektrische broertje die al na 150 kilometer aan de lader moet.

‘Ach’, zegt chauffeur Kleijwegt daarover. ‘Van die vrijheid van vroeger is toch al niet zo veel meer over. ‘Vroeger had je geen mobiele telefoons, geen trackers. Dan kon je nog wel eens blijven hangen aan de stamtafel en zeggen dat je in de file stond. Nu kunnen op kantoor via de gps precies zien waar je rijdt.’

‘Weet je wat het is? Ik word in januari 65, heb twee kleinkinderen en voor hun toekomst zal de wereld er toch wat anders uit moeten zien. Als ik daaraan kan bijdragen door soms een stekker in mijn wagen te stoppen, wat is daar dan mis mee joh?’