Het was het einde van de dag en de man die ons de skischoenen moest aanreiken, had hoogrode konen van de stress. Hij riep bevelen (‘Name!’ ‘Schuhgröẞe!’) en had daarom iets weg van het karakter van de Soup Nazi uit de serie Seinfeld, maar dergelijke associaties moet je in Duitstalige landen natuurlijk nooit hardop uitspreken. En misschien wel nergens.

Het huren van skischoenen is een zelfverkozen hel en dat zelfverkozene maakt het erger. Want: waarom zijn we hier, wat doen we hier, en iedereen die tegen skiën is heeft gelijk.

Dan: kindervoeten in skischoenen duwen. Daarna eigen voet in skischoen duwen. Denken: dit kan niet, dit is onmogelijk. Het lijkt wel een bevalling. Dan zit de voet ineens in de schoen. Het kon dus toch. Wederom: net een bevalling.

En daarom kon ik mij ook voorstellen hoe we de skischoenenhel aan het eind van de week alweer vergeten zouden zijn.