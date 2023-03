‘Ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd van een zaadlozing is,’ aldus Dennis Wiersma (VVD), de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Het is een boeiend vragenuur, op de eerste dag van de lente, dus van de Week van de Lentekriebels, dus van de seksuele voorlichting, dus van, al dagen, grote commotie in de Twitterkringen rondom Thierry Baudet (FvD).

Baudet wil de minister aan de tand te voelen over, voorvoelt uw verslaggever, de 3D-clitoris als lesmateriaal, waar half Nederland zich over opwindt. Want iedereen mag weten hoe een piemel eruitziet, maar dat de mensheid uitgelegd zou krijgen hoe een vrouwelijk geslachtsdeel eruitziet is natuurlijk levensgevaarlijk.

Er blijken drie manieren te zijn voor politici om te reageren op de Week van de Lentekriebels. 1. ‘Vroeger kregen we seksuele voorlichting van een zenuwachtige biologieleraar en daarna wisten we nog niks, en dat was fantastisch!’ 2. ‘Hef de Rutgersstichting op.’ En 3. ‘De Week van de Lentekriebels is verderfelijk, eng en ongetwijfeld pedoseksueel.’

Om met die derde manier te beginnen, dat is de school van Thierry Baudet. Baudet spreekt van ‘plaatjesboeken waarin staat hoe je moet pijpen’ (hij praat altijd netjes, en nog netter als hij ‘pijpen’ zegt). Ook bericht hij dat kinderen leren over ‘de techniek der geslachtsgemeenschap’ en heeft hij gehoord over ‘een boek’ waarin staat ‘dat het heel normaal is om non-binair te zijn’.

Dan gaat hij op volle kracht door over dingen die niks met de Week van de Lentekriebels te maken hebben. Baudet zegt dat kinderen op hun 11de chemisch gecastreerd worden, dat hij ‘de rechten van homo’s en lesbo’s’ ondersteunt, en halverwege zijn opsomming zegt hij zomaar: ‘Pedofilie moet ook stoppen.’

De vraag van Baudet: ‘Is de minister bereid het gehele lespakket van de Week van de Lentekriebels aan de Kamer beschikbaar te stellen?’

Dat zou handig zijn; kunnen we al die gealarmeerde tweets aan feiten toetsen. Dat pakket heeft Dennis Wiersma niet, zegt hij, want het is gemaakt door de Rutgersstichting en niet door het ministerie, maar de minister weet wel wat er is behandeld in groep 2. ‘Want daar heb ik zelf affiniteit mee.’ Een schattige manier om te vertellen dat je een kind in groep 2 hebt. In groep 2, weet de minister, gaat het over ‘het verschil tussen jongens en meisjes’ en ‘dat ieder zijn eigen grenzen en wensen heeft. En als ouder vind ik dat best belangrijk.’ En als hij naar groep 8 kijkt, ‘dan gaat het over hoe je verliefd kan worden’. ‘Dat transgenderpunt’, zoals de minister het noemt, ‘zit niet in groep 1 of 2.’

Uw verslaggever is weggedroomd. Hoe je verliefd kan worden. Leer je dat tegenwoordig op school? Hoe dan? Is daar een sluitende theorie over? Een boek? Een 3D-model?

Fleur Agema van de PVV aan het woord. ‘In mijn jeugd’, memoreert ze, ‘kregen we voorlichting in klas 2 van de middelbare school en zaten we giechelend in de klas. Nu leren kinderen over menstruatie, en wat een zaadlozing is. Dat vind ik wat veel en wat jong.’

‘Ik weet niet wat de gemiddelde leeftijd van een zaadlozing is, maar ik denk dat het in groep 8 goed is om daar wat over te weten’, zegt Dennis Wiersma. ‘En over menstruatie.’

Tja, wanneer ga je jongens en meisjes er anders over vertellen – als ze 16 zijn? Stemgerechtigd? Zwanger?

Baudet heeft een uitsmijter. Een kopietje van een illustratie, de bron noemt hij niet. Hij laat het aan de minister zien. Verder ziet niemand het.

‘Dit is niet flauw bedoeld’, zegt Wiersma, ‘Maar ik zie... een boek met een hand erop?’ Via de bode gaat het plaatje naar de minister. ‘Dit zien ze met 4 jaar!’ roept Baudet. Dan zit de tijd erop.

Later blijkt dat het de illustratie te zijn die al dagen op Twitter rondgaat, van een getekende vrouw die met een lange tong aan een piemel likt die ze om duistere redenen op een ijsstokje in haar hand houdt. Tekst: ‘Wat is pijpen?’

Jammer genoeg heeft niemand het meer gehad over hoe je verliefd moet worden.