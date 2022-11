Hij had ze zien komen en hij had ze zien gaan, al sinds hij in 1980 zijn intrek had genomen in de broodjeszaak

Eva was weer eens in Amsterdam, in een van de smalste straatjes van de stad, en bestelde een broodje komijnekaas.

Op het drukste uur van de dag stapte ik een kleine broodjeszaak binnen in een van de smalste straatjes van Amsterdam. Buiten waren dagjesmensen, kantoorklerken en bouwvakkers op weg naar hun lunch, in de verte knerste een tram, even verderop probeerde een Amerikaanse toerist chocola te maken van een uitgevouwen plattegrond.

Binnen: de trage hartslag van een zaak waaraan al decennialang niets was veranderd. Alleen de eigenaar was aanwezig, een keurige man in een keurig overhemd onder een keurige trui, die te midden van potten Marmite en flessen wijn iets uitrekende op een blocnote, het grijze haar in een keurige scheiding gekamd. Achter hem lag een opengeslagen NRC, vanuit het kleine keukentje kwam een vleugje sigarettenrook.

‘Zo’, zei ik joviaal, want die ene keer dat ik in de hoofdstad ben doe ik graag leuk. ‘Doet u mij maar zo’n lekker pistoletje komijnekaas.’ Met een subtiel zwiertje (‘Alstublieft mevrouw’) nam hij een bonk kaas ter hand waar hij routineus drie royale plakken vanaf sneed. ‘Beetje boter, hè?’ Ik knikte verbaasd. Vanwege een klus in de buurt had ik een week eerder precies hetzelfde besteld, maar dat hij dat nog wist, tot de boter aan toe, voelde niet alleen als een uit de gratie geraakt soort vakmanschap in dit deel van de stad, maar ook als een persoonlijke handeling, een welkomstgebaar bijna.

‘Hoop drukte voor uw deur’, zei ik terwijl ik naar de jongeman wees die aan de overkant posters tegen een dichtgespijkerd pand plakte. Het waren grafische, zwart-witte affiches met het woord ‘Secrid’ erop. Wat hier precies aan de man werd gebracht was me niet duidelijk. Elke keer dat hij zijn bezem in de emmer doopte viel er een grijze flats lijm op de grond. ‘O dat’, zei de eigenaar. ‘Dat gaat de hele dag zo door. Over twee uur hangt er weer wat anders.’

Hij had ze zien komen en hij had ze zien gaan, al sinds hij in 1980 zijn intrek had genomen in de broodjeszaak voor een huurtje van 600 gulden, toen er nog gewone mensen in de buurt woonden. Inmiddels leek het soms wel of hier überhaupt geen mensen meer woonden. Vooral in de coronaperiode was er geen hond op straat geweest. Ik rekende 3,50 af – hij hoefde niet uit te leggen dat je voor dat bedrag heel wat broodjes moest verkopen om aan de moderne huurprijzen te kunnen voldoen.

Achter me kwam een klant binnen die bij naam werd begroet. ‘Heb je een bruine bol?’ vroeg hij met een stem die die dag nog niet gebruikt was.

‘U neemt ook elke keer hetzelfde?’ vroeg ik.

De man schraapte zijn keel: ‘Alleen brood en boter. Mijn beleg wissel ik.’

De eigenaar, opkijkend van zijn houten snijplank: ‘Wil je wel boter?’

De klant, verongelijkt: ‘Dat weet je toch.’

De eigenaar, mompelend: ‘Nou ja, omdat ik je vorige keer hoorde over een dieet.’

‘Jaaaa, maar dat zit ’m niet in de boter’, zei de klant, nu zijn vinger heffend. ‘En ook niet in het beleg. Koolhydraten, die moet je zien te vermijden. Rijst. En aardappelen. En brood. Vroeger had je Montignac, daar mocht je twee glaasjes bij drinken. Maar dat doe ik niet meer. Ik wissel het beleg af. De ene keer rosbief, dan eens kaas. Maar voor het goeie zou het eigenlijk zonder brood moeten.’

De eigenaar glimlachte: ‘Dat kan je niet van me verlangen.’

Ik zei gedag, ik moest maar weer eens aan het werk. Toen ik om 5 uur ’s middags door het smalle straatje terugliep zag ik het ineens.

Allemaal nieuwe posters.