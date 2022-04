Drie uur ’s middags. De Intercity zat vol, maar alle aandacht ging naar één meisje dat een uitgebreid videogesprek voerde met een vriendin. Dat ging over eten, afvallen, en of het mogelijk was om zonder make-up knap te zijn.

Daarna videobelde er een jongen, die ze vrij snel vertelde dat ze hem niet meer hoefde te spreken. Toch praatte ze nog lang door, want ze moest veel kwijt. Hij had haar namelijk een half jaar geleden kech genoemd, en trouwens ook kankerhoer, en daar zat ze dus niet op te wachten. Sterker, ze werd inmiddels als een prinses behandeld! Wel twintig minuten werd dit alles herhaald, waarbij ze soms aftelde van drie naar nul, waarna zij neer zou leggen, maar dat deed ze niet.

Uiteindelijk wist ze het toch af te ronden met een welluidend: ‘Insjallah val je dood neer, lekker net in de ramadan!’ Daarna begon ze verbeten te sms’en.