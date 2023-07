Hij haalt een citaat aan, nu eens niet van Cicero

Tijdens de laatste dinsdag voordat de Kamer met reces gaat, komt het allemaal samen. Het gaat in de Kamer over de grote dingen – zoals de toeslagenaffaire. En het gaat ook vaak, vaker zelfs, durf ik na een half jaar in de Kamer te zeggen, over kleine, zelfs niet-bestaande dingen. Voorbeeld: het naar de pers gelekte rapport waarin wordt aangeraden om het biertje in de sportkantine af te schaffen, waarvan nooit beleid gemaakt zal worden.

Om dat kleine, niet-bestaande feit, maakt Thierry Baudet (FvD) zich dit Vragenuur druk. En om het grote, de toeslagenaffaire, maakte Renske Leijten (SP) zich jarenlang druk, en zij neemt deze dinsdag afscheid van de Kamer.

Eerst de kleine zaken. De gemiddelde Nederlander schrok zich deze week kapot, want het leek er even op dat het kabinet bier in de voetbalkantine wilde verbieden. HET HEET NIET VOOR NIETS DE DERDE HELFT, je kon de spandoeken al uittekenen, maar goed, de derde helft blijft gewoon bestaan, want de aanbeveling om kantinebiertjes te schrappen, was alleen een onderdeel van een al twee jaar bestaand rapport, nu plots uitgelekt, met ideeën over hoe je alcoholgebruik kunt verminderen.

Aaf Brandt Corstius doet eens per week op geheel eigen wijze verslag van een debat in politiek Den Haag.

Toch heeft Thierry Baudet er Kamervragen over, want hij ziet dit als onderdeel van iets groters.

Baudet begint zijn vragen aan de staatssecretaris met een bespiegeling. ‘Het lijkt soms alsof de dingen waar wij voor waarschuwen bij Forum voor Democratie een ver-van-je-bedshow zijn,’ aldus Baudet, ‘maar nu wil létterlijk het kabinet het biertje uit de voetbalkantine halen.’

De plek in de zin waar hij het woord létterlijk plaatst, en überhaupt het gebruik van létterlijk, doet Baudet lijken op de gemiddelde tiener. En hop, anderhalve zin later is hij al aanbeland bij: ‘De mensen die dit land besturen, zijn maniakken.’

Vervolgens haalt hij een citaat aan, nu eens niet van Cicero of een overleden vaderlandse dichter. ‘Een bekende meme op Twitter is: het verschil tussen een complottheorie en de werkelijkheid is zes maanden.’ Resumerend: volgens Baudet en die meme is het over zes maanden zo ver dat we geen bier meer mogen drinken in de sportkantine.

‘Wat maken we allemaal stuk?’ vraagt Baudet met pathos.

Maarten van Ooijen (CU), de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport antwoordt: ‘Dit is een inventarisatie, geen politiek voorschot.’

Daarop komt Baudet met een geheel eigen observatie. ‘Volgens mij kun je prima een fles wijn per dag drinken.’ Hij heeft niks met ‘gezondheidsfetisjisme’. ‘U wilt mensen hun sociale biertje, hun fles wijn tijdens het eten ontnemen, allemaal vanwege wat negatieve aspectjes.’

Van Ooijen: ‘Wat prettig dat de heer Baudet die aspecten ook op zijn vizier heeft.’

Droogheid, toepasselijk bij dit onderwerp, blijkt de behandelmethode die deze staatssecretaris gebruikt om Baudet, om in dranktermen te blijven, kalt te stellen.

Aan het eind krijgt Baudet nog eenmaal het woord, om een opsomming te geven van zaken die hij als enorme bedreigingen ziet. ‘De fietshelm, de fietstaks, de suikertaks, verkeersdrempels. Noem het allemaal maar op. Ziet de staatssecretaris het gevaar?’

De staatssecretaris: ‘Nee.’

Na het Vragenuur is het tijd voor het afscheid van SP-lid Renske Leijten. Een aantal van de toeslagenouders voor wie zij zich jarenlang ingezet heeft, komt op de publieke tribune zitten. In Leijtens afscheidsbrief, die Vera Bergkamp voorleest, schrijft ze dat er elke keer als er een voortgangsrapport was over de toeslagenouders, ‘een stuk van mij stierf’.

‘Dankuwel!’ roept een moeder vanaf de tribune. Als Vera Bergkamp zegt dat het vertrek van Leijten een groot verlies is voor de Kamer, hoor ik een luid, instemmend ‘Mmm-mmm’ zoals alleen mensen met een Surinaamse achtergrond instemmend kunnen Mmm-mmm’en.

‘Waren zonder jou de misstanden aan het licht gekomen?’ vraagt Bergkamp retorisch in haar toespraak voor Leijten.

‘Nee!’ zegt de tribune, nu in koor.

Leijten knipoogt naar de ouders. Een moeder maakt met haar handen een hartje. Ik denk dat sommige mensen de politiek ingaan om een verschil te maken in de wereld. Het lukt er een paar.