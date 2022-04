Hier wringt de Nederlandse schoen: we zijn nooit en te nimmer bereid financiële pijn te lijden

Iedereen die weleens zijn huiswerk heeft verzaakt, herkende het gestuntel van minister Hoekstra. Tijdens het debat over de sancties tegen Rusland zocht hij steeds driftiger naar het juiste papiertje en was de ergernis steeds beter van zijn gezicht af te lezen – waarom heb ik ooit ‘ja’ gezegd tegen dit gezeik? En wéér die Omtzigt, kan die gozer nou nooit eens relaxed doen tegen zijn eigen partijgenoten? Weten die mensen wel dat ik gewoon lekker bij McKinsey een miljoentje per jaar in de anonimiteit had kunnen pakken? Ik hóéf dit niet te doen, hè?!

Toch had ik met hem te doen en niet alleen omdat ik ook weleens last heb van het impostor syndrome, of mij identificeer met stuntelende corpsballen. Want natuurlijk is het niet Hoekstra’s schuld dat we in Nederland gewend zijn om zaken en moraal te scheiden. Het weifelende optreden tegen Rusland is een logisch gevolg van onze volksaard: in Nederland nemen we elkaar de maat op werkelijk elk vlak, behalve financieel. Maar de Oekraïne-oorlog maakt pijnlijk duidelijk dat de schizofrenie van de koopman-dominee niet meer houdbaar is.

Ook het huidige inflatiedebat laat zien dat de rigide scheiding tussen portemonnee en geweten geen exclusieve aangelegenheid van Zuidas-advocaten of superjachtbouwers is. Nu de oorlog begint te wennen, ontstaat er naast het extremistische FvD-geluid een veel breder gedragen ‘realistisch’ verhaal, dat er op neerkomt dat het wel wat minder mag met de sancties tegen Rusland, omdat die inflatie toch wel pijn begint te doen. Vervelend zo’n oorlog, maar we kunnen Oekraïne toch ook met leuke filmpjes en knuffels steunen?

Maar financiële moraal gaat juist over de bereidheid om pijn te lijden. Om in te teren, om verlies te nemen en om luxes en privileges op te geven. Los van het feit dat de inflatie zonder sancties óók hoog was geweest door de energie-squeeze die Rusland al sinds de zomer van 2021 uitvoert én omdat de oorlog nu eenmaal in de graanschuur van Europa huishoudt, is dit precies waar de Nederlandse schoen wringt: wij zijn nooit en te nimmer bereid om financiële pijn te lijden.

Dat was al pijnlijk zichtbaar tijdens de coronacrisis: de genereus uitgedeelde NOW-steun werd als een absoluut recht gezien, waar geen enkele (morele) verplichting tegenover stond. Zelfs toen Doutzen Kroes, gezicht van de extreem-rechtse antivaxbeweging, NOW-steun bleek te trekken, was de consensus dat je daar niet moeilijk over moest doen; daar had ze toch gewoon recht op? Wél zeuren over een onschuldige investering van eerdergenoemde minister Hoekstra, maar over NOW-profiteurs begripvol mompelen ‘dat ze toch niemand anders wijzer hoeven te maken’.

De huidige inflatie is de zoveelste manier om de gewone man te misbruiken en verandering te blokkeren. Zo gebruikte de Telegraaf-econoom Lex Hoogduin de inflatie als argument tegen fatsoenlijke kapitaalbelastingen; de huidige inflatie zou de vermogensongelijkheid immers vanzelf doen smelten! Een wanstaltig gelegenheidsargument om de scheefgroei van de afgelopen decennia af te doen, maar het zal de Nederlander logisch in de oren klinken. Ondertussen heeft het voortdurende gebrek aan financiële moraal onze geloofwaardigheid in Europa ernstig ondermijnd, iets waar we nog jaren last van zullen hebben.

De transitie naar een land waarin geldzaken en moraliteit met elkaar verbonden zijn, zal niet makkelijk zijn. Het Hollandse idee dat de taart oneindig groter wordt en je de wereld eerlijker maakt door de ander een stukje van die groei te geven, is onhoudbaar. We zullen óók een stuk van de huidige taart moeten inleveren. Dat betekent pijn leren lijden.