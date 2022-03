‘Hier was stembureau 115. We zijn een kopje koffie gaan drinken, we komen terug en het hele stembureau is verdwenen’

‘Waar zijn tatta’s nou echt goed in?’

Aan het woord is Mario, het personage van Serghiño Neslo in de derde aflevering van de nieuwe YouTube-serie Lit&Woke. Samen met Hang Youth-frontman Abel van Gijlswijk (bekend van Blitzkrieg-punkknallers als Leg de Zuidas in de As en Belastingdienst) speelt hij een van de anchors van het fictieve kanaal Stay Lit & Stay Woke Tv. Vervreemdende, zichzelf continu in de staart bijtende satire – een aanrader.

NOS-verslaggever Gerri Eickhof voor een lege stemtent in Arnhem. Beeld NOS

Maar goed, waar zijn Hollanders goed in?

‘Gemeenteraadskiezingen’, aldus Tony, gespeeld door Van Gijlswijk.

En dat leek te kloppen. Wie woensdag overdag televisiekeek, kon niet aan de indruk ontkomen dat veel gemeenten alles op alles hadden gezet om de twijfelende kiezer de drempel van het stemlokaal over te duwen, ondanks dat het dit jaar door de besmettingscijfers extra lastig was voldoende bemanning te vinden.

In Zwolle mochten jongeren na het stemmen gratis tien minuten karten, de eerste duizend kiezers die in Safaripark Beekse Bergen hun stem uitbrachten mochten direct gratis naar binnen, en de haastige forens (of luie medemens) hoefde in Almere niet eens de auto te verlaten, maar kon van het zogenoemde drive through-stemlokaal gebruik maken. Oftewel: aan de organisatie in veel gemeenten lag het niet.

NOS-verslaggever Gerri Eickhof leverde dit jaar een prestatie waarmee hij – voor de zoveelste keer – de Oscar voor beste bijrol mee naar huis mocht nemen. Halverwege de middag dook hij, in een Cosa Nostra-achtige, witte mantel op voor een stemtent in Arnhem. Hij keek een beetje weifelend de camera in.

‘De opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen is meestal niet zo hoog’, zei presentator Mark Visser van het NOS Journaal. ‘Hoe staat het er nu voor?’

‘Nou, Mark, het loopt bepaald geen storm’, zei Eickhof. Achter hem een lege partytent waar de wind doorheen joeg, klapperend zeil, op de achtergrond kale bomen en een tankstation. ‘Het meeste kermerkende is de tent hier achter mij. Hier was stembureau 115. We zijn zojuist even een kopje koffie gaan drinken, we komen terug en het hele stembureau is verdwenen.’ Er raast een scooter langs. ‘Waarschijnlijk bij gebrek aan belangstelling, want het druppelde echt wel heel langzaam door. Landelijk was de opkomst rond het middaguur ongeveer 20 procent, en dat was inclusief de eerder uitgebrachte stemmen.’

Twee uurtjes eerder was een Twitterfilmpje opgedoken waarin dansleraar en Viruswaarheid-voorman Willem Engel in de buurt van een Rotterdams stemlokaal werd gearresteerd op verdenking van opruiing. Een en ander werd nogal opzichtig gefilmd door zijn vriendin, die de uiterst kalme politieagenten (die merkwaardig genoeg een sjaaltje voor hun mond en neus droegen) vroeg niet zo agressief te doen. Engel keek ondertussen steeds in de camera, om te checken of er nog wel werd gefilmd. Vervreemdend, inderdaad. Het had zo een scène uit Lit&Woke kunnen zijn.