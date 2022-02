Nog even over The Voice, en dan met name over de rol van John de Mol.

Wat een zak hooi, dacht ik tijdens het kijken naar de formidabele ondervraging in Boos, dat je niks in de gaten had van wat zich jarenlang onder je neus afspeelde. En wat een gelul ook, er was nota bene melding gemaakt van de seksuele aberraties van je zwager. En vooral: dan ben je dus een man van de wereld, een mediagigant die mondiaal succes heeft omdat je kennelijk precies weet wat het volk wil, wat er speelt, wat hot is, maar de #MeToo-affaire, díé was je even ontgaan? Schei toch uit. Hier sprak een man die niks had willen zien, om de simpele reden dat het hem toch niet raakte, deze alfaman en boomer ineen, en de deemoedige toon die hij aansloeg in de na de uitzending als de wiedeweerga opgestelde verklaring (‘Gisteravond ben ik me rot geschrokken van alle reacties op het beantwoorden van de vragen bij BOOS’) leek me vooral een kwestie van een voor veel geld door advocaten opgestelde poging tot schadebeperking.

Máár.

Maar, zei mijn betere ik, een nogal aanwezige figuur in mijn hoofd die altijd en overal twee kanten in ziet. Er was één loophole waarop hij zich kon beroepen, eentje waarin ik zelf nota bene ook jarenlang had gezeten: het excuus dat je grensoverschrijdend gedrag eenvoudigweg niet als zodanig herkent.

In 2017, toen de #MeToo-discussie in volle hevigheid losbarstte in de zaak Harvey Weinstein, was mijn eerste reactie: ‘Poeh, blij dat ik dat nooit heb meegemaakt.’ Daarna las ik er nog eens wat over, en nog iets, en ineens sprong er, diep vanbinnen, een luikje open. Kermis in Assendelft, ik was 14, zoiets. Een klasgenoot bracht me naar huis, achter op zijn fiets, dat hele end langs de Dorpsstraat. Eenmaal voor mijn deur wilde hij zoenen. Ik niet. ‘Ja hallo’, sprak hij geïrriteerd. ‘Ik heb je helemaal naar huis gebracht, nou gaan we zoenen ook.’ En ik? Ik vond dat niet eens onredelijk. Dus zoenden we. Heel even maar, en een trauma is het niet geworden, maar toch: waarom deed ik dat eigenlijk? Omdat ik het zweet op zijn voorhoofd zag, veroorzaakt door mijn gewicht? Dacht ik echt dat ik hem iets verschuldigd was?

En zo gingen er nog wat luiken open, sommige ernstiger van aard. Van een psycholoog die over de schreef ging tot een baasje in de letteren die in mijn schrijven wel potentie voor een roman zag, tenminste, als… Van seks kwam het niet, maar van een boek ook niet. In beide gevallen voelde ik me klein en onnozel, en in het laatste geval ook nog eens vernederd door het besef dat mijn talent helemaal nooit de reden van zijn belangstelling was geweest, misschien zelfs wel helemaal niet bestond, maar die vernedering uitte zich niet in woede naar hem, maar in kritiek op mezelf. Dat het hier om machtsmisbruik ging kwam in ieder geval geen seconde bij me op. En niet alleen bij mij niet, bij mijn vriendinnen ook niet. De meesten, net als ik opgevoed in een traditie van niet miezemauzen en bij onacceptabel gedrag gewoon van je afbijten (en een klein snufje zo zijn mannen nu eenmaal) moesten hard en diep nadenken voordat ze schoorvoetend tot het besef kwamen: ja verdomd, #MeToo. En voor wie nu denkt: als je zo hard moet nadenken is het kennelijk niet zo erg – nee, we wisten alleen niet dat het machtsmisbruik was. Net als John ‘Ik ben me rot geschrokken’ de Mol.

Maar goed, toen was daar dus #MeToo, een zorgvuldig gedocumenteerde beweging die patronen blootlegde, mechanismen aankaartte, de schellen van onze ogen trok en ons zo allemaal, wereldwijd, man, vrouw, jong, oud, baas, bandleider of onderknuppel, tien miljoen nieuwe inzichten aanreikte, áls je tenminste in het bezit was van een krant, een telefoon of een televisie. Gelul dus.