Het zweet gutste, het bloed liep uit mijn knie, mijn knot zat scheef, ik leek wel gek

Het was 24 graden, nu al, kwart over acht ’s ochtends, er lag een hittewaas over het land en toch rende ik over de Gelderse heide, die in deze tijd van het jaar dieppaars kleurde. In de verte zag ik het begin van het bos, met daarin het boshuisje en weer dáárin mijn gezin, dat nu zo’n beetje wakker zou worden. Ik keek op mijn klok: vijftien gedaan, nog twintig te gaan.

Nu mijn rugpijn op een enkele slechte nacht na was verdwenen, durfde ik niet meer te stoppen met hardlopen, zelfs niet op vakantie. De beloning voor die ijver zat ’m in het nieuwe decor, in dit geval een van Schotse hooglanders, een Wodanseik, kasten van huizen en een opvang voor psychiatrische patiënten. In het enige winkeltje in het dorp werd vooral snoep en tabak verkocht. De dag ervoor hadden we er kennis gemaakt met een ‘maatschappelijk geparkeerde’ die er koekjes kocht voor zijn neefjes en nichtjes, want ‘dat het leven voor mij anders is gelopen, betekent niet dat ik geen leuke oom kan zijn’.

Ik passeerde het vakantiehuis aan de achterkant en zag de badpakken aan de lijn, de dennenappels op de veranda, het zitje aan de zijkant. Nog vijf liedjes, schatte ik, vijf liedjes voor de koffie, en ik rende door naar het dorp.

Thuis had ik vaste rondes, vaste tijden, vaste gezichten, zelfs de honden die bij die gezichten hoorden, herkende ik. Ik wist precies waar het zwaar werd, hoe lang ik over elk stuk deed en ik wist zelfs waar ik mijn T-shirt omhoog kon trekken om de boel te luchten, omdat daar toch niemand liep. Om de lol erin te houden had je de variabelen, de muziek in mijn oren, nieuwe schoenen, en langzamerhand, ik begreep ook niet hoe het kon, begon ik me aan het rennen te hechten. Soms, wanneer ik lichter liep dan anders, fantaseerde ik over een New Yorkse finish, 42 kilometer in de benen, of beter nog, hoe ik meedong naar olympisch goud, en dan stelde ik me de laatste honderd meter voor, kon ze er nog meer uitpersen, ging ze het doen, nog één keer alles geven, deze atlete om wie je een half jaar geleden nog geen stuiver had gegeven, jawel hoor, daar kwam ze al, voorbij Jamaica en voorbij Kenia, E-va Hoe-ke, ze gaat het flikken, en wanneer ik dan dwars door het finishlint van glinsterend spinrag rende, was ik ontroerd door mezelf.

Misschien dat ik weer in die fantasie verstrikt zat.

Misschien lag er gewoon een ongelijke tegel, ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik ineens onderuit ging, languit, knieën eerst, daarna handen en tot slot mijn rechterjukbeen, en daar lag ik dan, terwijl Paradise by the Dashboard Light naast me uit mijn oordopjes knetterde, ook dat nog. Ik deed wat iedereen op dat moment doet: schichtig om je heen kijken, snelle inventarisatie maken van de schade en dan maar net doen of er niks aan de hand is, maar nog voor ik opstond merkte ik hoe twee meter verderop een vrouw naar me zat te kijken. Ze zat op het bankje voor de ingang van de psychiatrische instelling, droeg een fluwelen muts, warrig haar, plastic tas aan haar voeten en was net bezig een shagje te draaien. Ik keek naar haar, zij keek naar mij, het zweet gutste langs mijn lijf, het bloed liep uit mijn knie, mijn knot zat scheef en het was inmiddels 60 graden, als het niet meer was, en ik zág haar denken: en dan vinden ze míj gek.