Het zwarte gat klinkt als de uitgeholde ziel van een alcoholistische corpsbal

Vorige week heeft Nasa het geluid opgenomen dat wordt uitgestoten door een zwart gat. In principe is er geen geluid in de ruimte, want de ruimte is een vacuüm. Maar: bij het bewuste zwarte gat waaien gassen rond, die wel degelijk geluid kunnen overbrengen. En dat hebben ze dus op de een of andere manier kunnen opvangen.

Hoe klinkt dat zwarte gat dan? Kort gezegd: niet goed. Het klinkt als het gejammer van iemand die op een dance-event de verkeerde drugs heeft gekregen. Het klinkt als de uitgeholde ziel van een alcoholistische corpsbal. Het klinkt als een vibrerende migraine-aanval. Ook roept het duidelijke beelden op van het verstopte toilet van de duivel, dat hij met zijn satanische plopper probeert te ontstoppen, wat hem niet lukt, want ook voor de duivel zelf is er geen verlossing.

Vaak vind ik het jammer dat ik nooit de ruimte in zal reizen. Dankzij de Nasa heb ik er nu vrede mee.