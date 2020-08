Het zou zomaar kunnen dat een gezonde geletruidrager moet afstappen

Om de Tour, die zaterdag toch echt begint in Nice, gaat een gigantisch condoom. Dat dient er niet om zwangerschappen te voorkomen, wel om andere neveneffecten van de liefde in te dammen. Tour-organisator ASO doet er werkelijk alles aan het peloton virusvrij te houden. Tenminste alles wat in haar macht ligt. Een mobiel testlab zal meereizen, en als het onverhoopt toch misgaat, staan speciale ‘urgentieverpleegsters’ klaar voor het peloton.

Urgentieverpleegsters, het woord doet me denken aan bepaalde sketches van Benny Hill. In elk geval is het doorgaan van de Tour zo urgent dat het economische lot van de hele wielersport ervan afhangt.

De ploegen hebben intussen van ASO een 18 pagina’s dik document ontvangen met coronamaatregelen en -protocollen. Sunweb-teammanager Iwan Spekenbrink noemt het een helder geheel: de bubbel moet schoon blijven, althans zo schoon mogelijk. Als het virus zich in de bubbel gaat verspreiden ‘weten we gewoon dat de Franse overheid het evenement platlegt’.

Het schoonhouden van de bubbel, hoe moet dat?

ASO heeft onder andere bepaald dat wanneer een ploeg twee positief getesten telt, renners of stafleden, of wanneer er zelfs maar bij twee personen vermoedens bestaan van besmetting, het hele team de aftocht moet blazen. Het zou dus zomaar kunnen dat een gezonde geletruidrager het circus uit wordt gebonjourd. ‘Als je dit niet doet, weet je zeker dat het evenement Parijs niet haalt’, zegt Spekenbrink.

Helder.

Nu ik het hele pak papier heb doorgenomen zou ik het een wonder vinden als er al één ploeg in Parijs aankomt. In Parijs staat dan de laatst overgebleven verslaggever een desolate Champs-Elysées te bezingen, geflankeerd door een Franse doventolk.

Een vondst is het strafpuntensysteem. De teamartsen houden de administratie bij. Koorts, hoesten, kortademigheid: 4 strafpunten. Vermoeidheid: 2 strafpunten. Hoofdpijn: 1 strafpunt. Wie 6 strafpunten heeft moet worden getest. Het lijkt op een gezondheidsquiz. Er zou een nieuw nevenklassement moeten komen - ik stel een grijze leiderstrui voor - voor de renner met de minste strafpunten. Daar moet een sponsor voor te vinden zijn.

Het is natuurlijk mogelijk nul strafpunten te hebben en toch een superverspreider zijn.

Een grote verantwoordelijkheid ligt bij de teamartsen. Zij bepalen wie in de Tour blijft of niet. De eed botst makkelijk met het teambelang. Wie scoort er geen strafpunten in de derde week van een normale grote ronde? Deze Tour kun je op punten verliezen, en dan bedoel ik niet het groene puntenklassement. De teamarts kan zelf ook strafpunten scoren.

‘Contact tracing’ is het raadselachtigste onderwerp in het protocol. Wie in contact is geweest met een positief getest mens riskeert uitsluiting maar krijgt in elk geval een quarantaine van twee weken opgelegd. Als één renner positief test, is contactonderzoek niet ingewikkeld. Dan zijn tweehonderd rugnummers de klos. En kan de Tour wel eens heel erg lang gaan duren.