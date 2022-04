Het zou mooi zijn als het inflatiespook het gat tussen de boven- en onderkant van de arbeidsmarkt verkleint

Lange rijen op Schiphol nadat bagagepersoneel een wilde staking afkondigt. Beeld Joris van Gennip

Als werkgevers niet snel meer loon betalen om de gevolgen van de stijgende prijzen op te vangen, zullen werknemers vaker het werk neerleggen, waarschuwde FNV-voorzitter Tuur Elzinga deze week. De wilde staking op Schiphol vorige week zou weleens de aankondiging kunnen zijn van een hete lente en zomer.

Tot nu toe toonde Elzinga vooral zijn vriendelijke en coöperatieve kant, maar de staking van de bagage-afhandelaars lijkt hem de ogen te hebben geopend. De onvrede onder Nederlandse werknemers is groot, vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De inflatie, die stabiel dik boven de 10 procent ligt, holt de koopkracht uit. Voor wie 14 euro per uur verdient of nog minder, komt dat hard aan. De loonsverhogingen blijven daar vooralsnog ver achter.

De huidige inflatie is hoogstwaarschijnlijk geen tijdelijk fenomeen. Er zijn economen die denken dat het inflatiespook in de loop van het jaar weer zal verdwijnen. De energieprijzen kunnen niet eeuwig blijven doorstijgen, is hun analyse. Hierdoor zullen de prijzen zich op enig moment vanzelf stabiliseren. Daarbij wordt over het hoofd gezien dat de inflatie zich als een virus door de economie verspreidt. Als het virus in de oorspronkelijke virushaard is bestreden, heeft het zich allang verder over de wereld verspreid.

Bovendien zijn er inflatieaanjagers bij gekomen. Door de oorlog in Oekraïne neemt de schaarste aan voedsel en andere goederen toe. Door de lockdown in Shanghai ligt de haven daar deels stil, waardoor de aanvoer van goederen in gevaar is, wat de prijzen verder opdrijft. Unilever maakte deze week bekend dat het de prijs van zijn producten het afgelopen jaar met gemiddeld ruim 8 procent heeft verhoogd, de grootste prijsstijging in twintig jaar.

De vraag is wie hiervoor de prijs betaalt. Het kabinet heeft reeds beloofd dat het een deel van de hogere energierekening wil betalen – al is nog onduidelijk hoe dat precies wordt gefinancierd –, werkgevers zijn ook iets royaler met loonsverhogingen dan voorgaande jaren, maar de grootste prijs wordt vooralsnog betaald door de werknemers. Zij zien hun koopkracht razendsnel dalen.

Er zijn goede argumenten om de lonen niet al te drastisch te verhogen. Een loon-prijsspiraal (omdat de prijzen omhooggaan, moeten de lonen omhoog, waardoor de kosten stijgen en de prijzen worden verhoogd, waardoor de lonen weer omhoog moeten, en zo verder) moet worden voorkomen, want die zal de economie verlammen.

Nu wordt de rekening echter wel heel eenzijdig bij de werknemers gelegd. De gretigheid waarmee bedrijven de prijzen verhogen, staat vaak in schril contrast met hun weigerachtigheid bij de cao-onderhandelingen.

Elzinga legt de nadruk in eerste instantie op branches waar de lonen al laag zijn: buschauffeurs en medewerkers in callcenters, supermarkten en distributiecentra. Dat is terecht. Er zijn genoeg Nederlanders die financieel tegen een stootje kunnen, en dus niet direct hoeven te worden gecompenseerd bij economische tegenwind.

Maar aan de onderkant van de arbeidsmarkt was de nood al hoog voordat de inflatie toesloeg. Er zijn te veel Nederlanders die, gezien de zwaarte van hun werk, worden onderbetaald. Ze werken vaak in sectoren waar de prijzen door concurrentie te laag zijn, zoals in de pakketbezorging, maar ook in de luchtvaart.

Het zou mooi zijn als het inflatiespook er uiteindelijk toe leidt dat de kloof tussen de onderkant en de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt verkleind. Gevolg daarvan zal wel zijn dat consumenten voor veel producten een hogere en eerlijkere prijs moeten betalen.