De ochtendzon stond laag en streek een zachtroze licht over de straten. Het was kouder dan verwacht, ik fietste stevig door, tot ik een eindje verderop een knuffel op straat zag liggen. Het zonlicht scheen door het pluche van de knuffelvacht heen. Ik begreep al wat er was gebeurd: kindje achter op fiets, vader/moeder rijdt over verkeersdrempel, kindje laat knuffel vallen, merkt het niet direct, maar later wel, dus huilen. Ik remde af – het zou aan mij zijn om de knuffel op een duidelijk zichtbare plek neer te leggen.

Toen ik bijna bij de knuffel was, zag ik dat hij een lange kale staart had. En vlak daarna dat het eigenlijk geen knuffel was, maar meer: een dode rat.

Een siddering ging door mijn lijf. Juist omdat de vertedering over de verloren knuffel zo groot was, was de afschuw zo hevig. Die afschuw had de rat niet verdiend.

Soms zou je willen dat je kon kijken zonder te zien.