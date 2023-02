Het zorgstelsel in Canada verkeert in crisis. Daar moeten wij van leren

‘Huisarts gezocht, 5.000 dollar vindersloon’, kopt een contactadvertentie in de lokale Canadese krant The Vancouver Sun, geplaatst door een man die sinds de pensionering van zijn vorige huisarts geen nieuwe kan vinden. Omdat de Canadees lijdt aan een zeldzame metabole ziekte waarvoor tijdige toegang tot zorg van levensbelang kan zijn, besloot hij tot het plaatsen van de advertentie. Dat gebeurt vaker in Canada, waar 6 miljoen mensen geen huisarts hebben.

Alleen het beloofde vindersloon, dat haalde het landelijke nieuws. De ironie wil namelijk dat het indruist tegen alles waar de gezondheidszorg in het land voor staat; gelijke toegang voor iedereen, ongeacht medische en sociaal-economische situatie. Daarmee is deze kleine advertentie illustratief voor het grote falen van het Canadese zorgstelsel en de groeiende wanhoop onder de bevolking.

Over de auteur Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Rinske van de Goor.

Hoewel de kwaliteit van zorg in Canada goed is, staat de toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg onder een kritieke druk. De personeelstekorten zijn nijpend en de media staan bol van verhalen over uitgeput en gedemoraliseerd zorgpersoneel. Het kinderziekenhuis in Ontario was deze winter zo onderbezet dat het Canadese Rode Kruis moest bijspringen.

Een arts in een academisch ziekenhuis beschreef mij dat er in zijn ziekenhuis recent 45 ic-behoeftige patiënten op genummerde stretchers op de gangen van de spoedeisende hulp lagen. Ook voor niet-spoedzorg bestaan eindeloze wachttijden. Voor een nieuwe heup bijvoorbeeld moet je tweeënhalf jaar wachten.

Deze wachttijden resulteren in een torenhoge druk op de huisartsen van wie er steeds meer uitvallen of stoppen. Volgens een studie gepubliceerd in het tijdschrift Canadian Family Physician is bijna 20 procent van de huisartsen in Toronto van plan om in de komende vijf jaar de deuren te sluiten.

Ondertussen loopt ook de huisartsopleiding leeg. In meer landelijk gelegen gebieden is de apotheker de enige persoon waar mensen naartoe kunnen voor medisch advies. Behalve de rijken, die gaan naar een op de grens liggend Amerikaanse privékliniek. Of nog verder: naar Turkije of Mexico.

De Canada Health Act, de gezondheidswet, verbiedt het afsluiten van een particuliere ziektekostenverzekering voor medisch noodzakelijke zorg, oftewel zorg uit het basispakket. Dit om te voorkomen dat rijke mensen kunnen voordringen in de wachtrij. Nu zorg schaarser wordt, blijkt het een illusie te denken dat dit kan worden voorkomen. Sterker nog, hoewel het sociale Canadese zorgstelsel in niets lijkt op het marktgerichte zorgsysteem in de Verenigde Staten, blijkt uit onderzoek dat de inkomensafhankelijke verschillen in relatie tot toegang tot zorg in beide landen inmiddels even groot zijn.

Het zorgstelsel in Canada was jarenlang ’s lands ‘pride and joy’ zoals de NHS in Engeland. Het is een publiek zorgsysteem waarbij zorggelden naar draagkracht worden geïnd via belastingen. De federale overheid stuurt aan, de provinciale overheden voeren uit. Helaas blijkt het zorgsysteem extreem log, inefficiënt en bovenal duur. De communicatie tussen overheid en provincies verloopt stroperig, er is veel bureaucratie en verantwoordelijkheden en taken worden af- en doorgeschoven.

In Canada wordt de roep tot hervorming steeds sterker. Eentje waarin liberalisering en privatisering worden toegestaan zoals in ons zorgstelsel, dat in Canada wordt gezien als een stelsel met een ideale mix van overheidsregulering en vrije markt.

In eigen land hebben we het geregeld over de beperkte houdbaarheidsdatum van ons zorgstelsel. Over een behoefte aan ‘disruptie’; het radicaal herinrichten van zorg nu de uitwassen van marktwerking meer en meer schuren met ons sociale idee van goede zorg en schaarste dwingt tot het maken van pijnlijke keuzes. Het ziekenfonds moet terug. De zorgverzekeraars weg. Meer overheidssturing.

Maar wie zegt dat de overheid de goede kant op weet te sturen? Het disfunctioneren van de jeugdzorg, die in 2015 werd overgeheveld van Rijk, provincies en zorgverzekeraars naar de gemeente, geeft weinig vertrouwen. Net als in Canada kijkt en wijst het Rijk naar de gemeentes en de gemeentes naar het Rijk.

Ik vind dat marktwerking en concurrentie in bepaalde gebieden in de zorg een zeer nadelig effect hebben (gehad) op zowel kwaliteit als toegankelijkheid van zorg. Toch moeten we oppassen dat we straks niet het kind met het badwater weggooien. Het laatste wat we in de Nederlandse zorg nodig hebben zijn snelle en radicale veranderingen. We moeten zuinig zijn op alles wat wél functioneert en ons vooral laten doordringen van het feit dat het perfecte zorgstelsel niet bestaat.