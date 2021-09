Het zomermysterie in de Italiaanse media: politiek stel vindt tienduizenden euro’s in hun hondenhok

Monica Cirinnà laat zich horen in de Italiaanse senaat. Ze was deze zomer zelf onderwerp van gesprek. Beeld Mondadori Portfolio / Getty

In Italië heet een crimineel mysterie een giallo (‘geel’), vernoemd naar de kleur van de omslag die de illustere uitgeverij Mondadori van oudsher geeft aan haar misdaadthrillers. Maar ook buiten de fictie om zijn Italianen dol op een sensationeel raadsel, dat zeker in de lome zomermaanden meer dan welkom is op de half verlaten krantenredacties.

Dit jaar hadden de zomerse achterblijvers geluk, want il giallo delle banconote (‘het mysterie van de bankbiljetten’) werd hen zomaar in de schoot geworpen. Alle ingrediënten voor een smeuïg verhaal waren aanwezig: een echtpaar bekende politici, stapels contant geld en een vleugje absurdisme.

De plaats van handeling was namelijk een verlaten hondenhok bij het buitenhuis van parlementariër Monica Cirinnà en haar man Esterino Montino. Cirinnà, lid van de centrumlinkse Partito Democratico, is vooral bekend vanwege haar initiatiefwet over geregistreerd partnerschap voor homostellen, dat in 2016 mogelijk werd. Montino is namens dezelfde partij burgemeester van het kustplaatsje Fiumicino, vlak bij Rome.

Boerderij in Toscane

Het stel bezit bij wijze van buitenverblijf een biologische boerderij in Toscane, waar bouwvakkers dus plotseling stuitten op 48 briefjes van 500 euro. Wie het geld in het dak van het verlaten hondenhok heeft verstopt, is nog altijd onbekend. De politici belden direct na de vondst de carabinieri, die het briefgeld overdroegen aan de Banca d’Italia. Mogelijk komen de contanten uit het buitenland, waardoor ze moeilijk traceerbaar zijn.

Het lijkt erop dat Cirinnà en Montino domme pech hebben gehad, maar dat weerhield de media niet van wilde speculaties. Zo vermoedde de rechtse krant Il Giornale dat de broer van Cirinnà, veroordeeld in een groot antimaffiaproces, er wel eens mee te maken zou kunnen hebben. De politici deden intussen aangifte van alle beledigingen en bedreigingen die, naast veel satire en hilariteit, online onvermijdelijk ook naar boven kwamen.

De reacties werden er niet beter op toen Cirinnà zich vlak na de vondst hoogst ongelukkig uitliet in de media. Ze beklaagde zich over het feit dat haar ‘overbetaalde’ huishoudelijke hulp er toen de affaire losbarstte net vandoor was gegaan en dat ze het zo vreselijk druk had met koken en de was doen.

Salonsocialisten

Het was koren op de molen van de vele Italianen, links en rechts, die de Partito Democratico toch al zien als een regenteske partij vol salonsocialisten. Voor rechtse politici leidde het bovendien mooi af van het politieke zomerschandaal op hun eigen flank: Lega-parlementariër Claudio Durigon moest aftreden, nadat hij had voorgesteld om een park naar de broer van Benito Mussolini te vernoemen.

En toen moest de campagne voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen nog beginnen. Daar werd de 21-jarige Roman Pastore, kandidaat voor de liberale partij Azione, mikpunt van spot. De piepjonge politicus wilde de eisen voor uitkeringen aanscherpen, terwijl hij zelf een horloge ter waarde van zo’n 30 duizend euro om zijn pols bleek te dragen. Electoraal gezien geen slimme actie, meende de linkse krant Il Fatto Quotidiano: ‘Een sobere Apple Watch à la Mario Draghi doet het beter.’

Zo sleepten de Italiaanse kranten zich van de ene zomerrel naar de andere, waarbij het persoonlijke en het politieke moeiteloos in elkaar overvloeiden en de krantenkolommen al even moeiteloos volstroomden. Met politieke inhoud had het allemaal niet veel te maken, maar een opwindende zomer was het zeker.

Nu is het alleen nog wachten op de ontknoping van het hondenhokraadsel.

Rosa van Gool is correspondent in Rome.