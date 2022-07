Het zijn niet de dingen van vandaag, maar de dromen van morgen die onbetaalbaar worden

De prijs van ruwe olie die 75 procent hoger lag dan een jaar geleden. Gas dat zes keer zo duur is geworden. Een biertje aan de bar waar je plotseling 3,50 euro voor moet aftikken. En zelfs aan ons dagelijks brood zijn we 7 procent meer kwijt. Inflatie. De Tweede Kamer sprak over het spook dat uit de fles is. De voorzitter van De Nederlandsche Bank Klaas Knot stelde dat het terug is van weggeweest. Uitspraken bedoeld om toenadering te vinden, maar die juist tekenend zijn voor het losgezongen realiteitsbeeld van de bestuurlijke elite. Voor honderdduizenden Nederlanders is inflatie namelijk allesbehalve ‘terug van weggeweest’. Sterker nog, het houdt hen al jarenlang in bedwang.

Wanneer we het hebben over inflatie dan hebben we het doorgaans over een stijging van de consumentenprijsindex (CPI). Een elk jaar opnieuw vastgesteld ‘mandje’ met duizenden producten en diensten die representatief zijn voor wat consumenten kopen. Een inzichtvolle indicator. Maar net als de uitspraak van Klaas Knot, wel eentje met een fundamenteel mankement. Het mandje waar jij nu je geld aan besteedt, is namelijk een heel ander mandje dan waar je voor spaart. En daar zit de crux.

Want terwijl de heerlijk behapbare CPI voor bestuurlijk Nederland een relevant inzicht geeft in het gemiddelde prijspeil, vertelt deze maatstaf voor de burger slechts een kant van het verhaal. Voor jou is de inflatie die relevant is namelijk niet zo zeer de prijsstijging van het mandje dat jij nu, maar van het mandje dat jij in in de toekomst wilt kopen. En dan ziet de realiteit er ineens heel anders uit.

Mandje

Want terwijl die inflatie van nu het afgelopen decennium niet vooruit te branden was, stond de inflatie van het mandje dat men in de toekomst wilde kopen in vuur en vlam. De huur van het uitwonende studerende kind. Een bezitting die gedurende je oude dag inkomsten oplevert. En met stip bovenaan: dat eigen huis. Stuk voor stuk dingen die de afgelopen jaren enorm in prijs zijn toegenomen, maar in de inflatiecijfers überhaupt niet worden meegenomen. Dit is immers niet het mandje waar je nu je geld aan besteedt, maar dat waarin je geld wegzet voor later. Niet de verlangens van vandaag, maar de dromen van morgen.

Wanneer we dit verschil tussen de twee soorten inflatie inzien wordt duidelijk waarom men nu ineens wel op de tafel slaat. De pijn van de inflatie van het mandje van vandaag wordt door iedereen gevoeld, terwijl die pijn van de inflatie van het mandje van morgen alleen door niet-bezitters werd geleden. Sterker nog, die enorme stijgingen in de vastgoedprijzen maakte de huizenbezitter juist rijker ten koste van hen aan de andere kant van de straat. En zo zat de een er steeds warmer bij, terwijl voor de ander die eigen plek onder de zon juist steeds verder in de schaduw kwam te liggen.

Grotere problematiek

Hoe vervelend de inflatie van nu ook mag zijn, is het juist de vermogensinflatie van later waardoor steeds meer Nederlanders écht achterop dreigen te raken. Het grote gevaar is dan ook dat we door onze focus op de prijsstijgingen van vandaag, die veel grotere problematiek van de inflatie van morgen uit het oog verliezen.

Renteniers die leven van inkomen uit grond werken immers als een handrem voor de doeners en makers van wie dit land écht rijker kan worden. En precies dit is wat er gebeurt. Want terwijl het kabinet binnen no time met veel kabaal compensatiemaatregelen trof voor de stijgende energieprijzen, blijft het op het gebied van daadkrachtig beleid om de vermogensprijzen te bedwingen angstvallig stil.

Dus terwijl de inflatie van vandaag grotendeels te wijten is aan onvoorziene omstandigheden als een coronacrisis en een oorlog in Oekraïne, is de inflatie van het mandje van morgen juist het logische gevolg van politieke keuzes die zijn gemaakt. Toch is dit is juist het goede nieuws. Want wat met verkeerd beleid stuk is gemaakt, kunnen we met goed beleid repareren. Verhoog daarom de belasting op vermogen, erfenis en huurinkomsten – om de belasting op arbeid te kunnen verlagen. En laten we haast maken. De tijd dringt. Want terwijl de prijs van de dingen die wij vandaag kopen met veel lawaai toeneemt, zijn het de dromen van morgen die stilletjes onbetaalbaar worden.

Jona van Loenen is hoofd research bij een fintechonderneming. Deze week vervangt hij Thomas van der Meer.