Als je een grafiek zou maken van mijn zorgen om het klimaat, zeg maar een staafdiagram, dan zouden de staafjes, voor elk jaar eentje, net als in een grafiek die de toegenomen temperatuur op aarde toont, lichtblauw beginnen, en vervolgens met de tijd mee dikker en donkerder worden, van kleur verschieten en rood worden, steeds roder en dikker, vooral de laatste jaren, bijna paars – nog even en ik krijg geen lucht meer.

Het zijn niet alleen heilige zorgen over het voortbestaan van het leven op aarde. Het is ook ergernis en verbazing. Niemand – ik chargeer – lijkt zich er iets van aan te trekken. We rijden, vliegen en eten gewoon door, en skiën op piepkleine walletjes sneeuw, waarvan we verwachten dat die in het voorjaar, eenmaal gesmolten en via rivieren naar ons land gevloeid, onze gazonnetjes weer gewoon gifgroen en appelfris zal kunnen houden.

We zouden de wereld kunnen helpen door minder energie te gebruiken. We hebben besloten om meer energie te gebruiken. We zouden een belangrijk deel van de opwarming kunnen beteugelen door minder vlees te eten, en hebben besloten dat we, als we moeten kiezen tussen het redden van de planeet en ham door de macaroni, voor het laatste gaan.

En iedere keer als mensen aandacht voor de problemen proberen te vragen, gaat het gesprek vooral over de vraag of de klagers niet hypocriet zijn, want ze vliegen zelf ook, en eten zelf ook weleens een hamburger. De wijsheid luidt: discussieer nooit met idioten, want ze sleuren je naar hun niveau en verslaan je daar op ervaring. Maar met wie moet je anders praten? Er zijn bijna geen anderen.

Adorno scheef: ‘Es gibt kein richtiges Leben im falschen.’ Je kunt niet in je levensbehoefte voorzien zonder mee te doen met vervuilen. Je kunt je er ook niet aan onttrekken door te zeggen: ik eet geen vlees, dus ik laat jullie de hittestress en ga zelf op dat koele plekje zitten. Of: ik vervuil niet, dus ik adem voortaan alleen nog schone lucht in. Er is geen mogelijkheid om het goed te doen; goed leven bestaat niet.

Als bijna niemand het anders wil, heeft het geen zin om je zorgen te maken. Als we nou zo graag naar de tyfus willen, moet het maar gebeuren. De meeste stemmen gelden.

Intussen moet ik leren accepteren dat alles binnen afzienbare tijd naar de kloten gaat, dat ik een kind op een stikkende wereld hebt gezet. Gewoon leren om geen fuck meer te geven, zoals een man met een mooi, Indiaas accent me de laatste tijd in internetvideo’s steeds vaker toeroept, alsof ook de algoritmen vinden dat ik me te veel zorgen maak: ‘You have just given too many fucks, my friend.’

‘Men moet net zo onaangedaan zijn als het noodlot’, schrijft Flaubert. ‘Door te zeggen: ‘Zo is het! Zo is het!’, en in het zwarte gat voor je voeten te kijken, blijf je kalm.’