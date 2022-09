‘Het ziet er niet naar uit dat Giorgia Meloni op het punt staat de EU te veranderen’

Aanhangers van Fratelli d’Italia juichen nadat is gebleken dat de partij van Giorgia Meloni de grootste is geworden bij de Italiaanse parlementsverkiezingen van 25 september. Beeld Getty Images

Giorgia Meloni gaat dankzij de grote verkiezingswinst van haar partij Fratelli d’Italia voor een dubbele primeur in Italië zorgen: ze wordt naar alle waarschijnlijkheid de eerste vrouwelijke premier van het Zuid-Europese land en de eerste radicaal-rechtse leider sinds de Tweede Wereldoorlog. De 45-jarige Meloni heeft haar vroegere oproep om Italië uit de Europese Unie te laten stappen weliswaar opgegeven, maar stelt nog steeds dat de Italiaanse regering zich in Brussel veel meer moet laten gelden. Moet Europa zich zorgen maken?

Volgens Cas Mudde, columnist voor The Guardian en hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Georgia, zal Meloni’s overwinning in Italië de media-opwinding over de opkomst van extreemrechts in Europa nog verder aanwakkeren: ‘Maar deze opwinding is grotendeels ahistorisch en feitelijk onjuist. Ten eerste negeren ze de verschillende electorale nederlagen van extreemrechtse partijen bij andere recente verkiezingen, onder meer in Duitsland, Noorwegen en Slovenië. Daarnaast zijn extreemrechtse partijen sinds het begin van deze eeuw de politieke mainstream binnengedrongen en hebben ze regeringen gevormd.’

Als er iets opmerkelijks is aan de overwinning van Meloni’s Fratelli d’Italia en de Zweden Democraten (SD) twee weken geleden, dan is het volgens Mudde dat beide partijen hun ideologische en organisatorische wortels hebben in het (neo)fascisme. Maar zelfs dat is niet uniek: dat gold ook voor Alleanza Nazionale, de voorloper van Fratelli d’Italia , die deel uitmaakte van de vroege regeringen van Berlusconi voordat ze fuseerden met Forza Italia. En, belangrijker nog, ideologisch gezien zijn de Fratelli d’Italia en de Zweden Democraten niet radicaler of gematigder dan andere populistische radicaal-rechtse partijen, zoals de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ) of Rassemblement national van de Franse Marine Le Pen.’

Daarnaast noemt Mudde de veelgehoorde analyse dat de nieuwe radicaal-rechtse Italiaanse regering een aanzienlijke invloed zal hebben op de EU, of zelfs een overwinning zou zijn voor Vladimir Poetin, ‘overdreven’ en ‘onjuist’. ‘Net als Polen en Hongarije is Italië zeer afhankelijk van Europese financiering, vooral in de nasleep van de covid-19-pandemie. De nieuwe Italiaanse regering heeft er weinig belang bij om deze fondsen in gevaar te brengen, laat staan een exit uit de EU te initiëren.’ (...)

‘Bovendien komt deze nieuwe regering op het slechtste moment aan de macht. Net als de rest van Europa ziet Italië zich geconfronteerd met de hoge kosten van levensonderhoud en een energiecrisis, die deze winter zeker zullen verergeren. En beide crises waren al erger dan in de meeste andere landen, aangezien Italië nog steeds kampt met de gevolgen van de zoveelste recessie en van de pandemie, terwijl het nog altijd bijzonder afhankelijk is van Russisch gas en olie.’

Ook Bill Emmott, voormalig hoofdredacteur van The Economist en mededirecteur van de Global Commission for Post-Pandemic Policy, gelooft dat vooral financiële overwegingen het Italiaanse buitenlands beleid zullen bepalen: ‘Als zelfverklaarde ‘soevereinist’ is Meloni geen fan van strenge voorwaarden uit Brussel. Evenmin zal ze, net als haar hele rechtse coalitie die wordt gesteund door een reeks van kleine en middelgrote bedrijven, een liefhebber zijn van concurrentiebevorderende hervormingen of zelfs rigoureuze audits. Maar de grote Europese geldstromen die ermee gemoeid zijn, zullen cruciaal zijn voor de economische groei van Italië op middellange termijn, wat impliceert dat haar soevereinistische instincten plaats zullen maken voor meer pragmatisch realisme’, schrijft Emmott voor Project Syndicate.

Commentator Anna Słojewska wijst er in de Poolse conservatieve krant Rzeczpospolita op dat Meloni in het verleden weliswaar de Britten prees om Brexit en twijfels uitte over de euro, maar steeds voorzichtiger haar woorden is gaan kiezen nu de macht in Italië in beeld komt. ‘Hoewel Italië een van de grootste landen in de EU is, heeft het land een beperkte soevereiniteit in zijn economisch en buitenlands beleid, en dat zal Meloni snel beseffen. Haar verzet tegen abortusrechten en lhbti-rechten is bekend. Maar dat zal op Europees niveau niets veranderen, aangezien Brussel in deze zaken geen bevoegdheden heeft. Het ziet er daarom niet naar uit dat Meloni op het punt staat de EU te veranderen.’

Volgens Dario Cristiani, resident senior fellow bij het German Marshall Fund en kenner van de Italiaanse buitenlandse politiek, is het beslist onwaarschijnlijk dat Meloni de Italiaanse koers jegens bijvoorbeeld Oekraïne zal veranderen. ‘Toen duidelijk werd dat haar partij zondag de verkiezingen had gewonnen, zei Meloni dat ‘dit de tijd van verantwoordelijkheid is’. Dit zal leidend zijn in haar buitenlandse beleid in Europa en daarbuiten.’

En ook niet onbelangrijk, aldus Cristiani in een opiniestuk voor het German Marshall Fund, Italië heeft instellingen die er meer dan eens in zijn geslaagd het eigen buitenlandse beleid en de druk van de politieke buitenwereld in evenwicht te houden. ‘Het is duidelijk dat een opvolger van Mario Draghi als premier niet dezelfde uitstraling en hetzelfde prestige in Europa zal hebben, maar verwachten dat een nieuwe regering onder leiding van Meloni’s Fratelli d’Italia de traditionele bondgenootschappen van Italië zal verstoren, is misplaatst. Zelfs de regering van de populistische Vijfsterrenbeweging en Lega in 2018 slaagde daar niet in, na jaren te hebben gezegd dat ze dat zouden doen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat dit nu wel zal gebeuren.’