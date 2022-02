Het zegt iets vreemds over een sport als er een officiële ‘kiss and cry’ bij hoort

Toen de Olympische Spelen alweer afgelopen waren, zag ik nog een opmerkelijke foto, van de piepjonge ijsdanseres Kamila Valieva, geflankeerd door haar doodenge coach en een man die ik maar even ‘de handlanger’ noem.

Die handlanger had een badge om, waar op te zien was tot welk gebied hij toegang had: ‘kiss and cry’. Dat het gebied waar kunstschaatsers wachten op de juryuitslag de ‘kiss and cry’ werd genoemd kwam me wel bekend voor, maar dat dat gebied ook officieel zo heet, was nieuws voor mij.

De ‘kiss and ride’ bij een station vind ik altijd al dwingend overkomen; stel je voor dat je er ook nog bij moet huilen.

Daarnaast zegt het iets vreemds over een sport als er een officiële kiss and cry bij hoort. Bij het voetbal bestaat geen kiss and cry. Zou trouwens wel fantastisch zijn. ‘We hebben een wissel, ja hoor, daar zijn de traantjes, De Ligt krijgt een kusje – en door!’