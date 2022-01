Het zal ongetwijfeld goedbedoeld zijn, maar zijn de misstanden bij The Voice wel in goede handen bij talkshowredacties?

Aan het begin van de avond, die een uitputtend moerasparcours aan talkshows en meningen zou worden, sprak mediajournalist Rob Goossens bij RTL Boulevard zijn medeleven uit voor Linda de Mol. Die kon tenslotte nu ook niet meer normaal een zak truffelchips uit het supermarktschap pakken. Goossens, deze dagen zonnebadend in het studiolicht, was ook benieuwd hoe Johnny de Mol zou reageren op het schandaal bij The Voice. ‘Hij kan niet om het nieuws heen.’

Dat deed De Mol ook niet. Bij de aankondiging van zijn talkshow Hlf8 vertelde hij met een ernstig gezicht dat hij werd ‘overspoeld door tegenstrijdige gevoelens’. Sidekick Catherine Keyl onderwierp De Mol vervolgens aan een toch wel verrassend kritisch vraaggesprek. ‘Rot op’ zei ze, nadat Johnny ontkende dat hij afwist van de relatiebreuk tussen Linda de Mol en Jeroen Rietbergen. Hij noemde Rietbergen een ‘ongelooflijke klootzak’ (‘maar we houden natuurlijk wel van hem’) en liet doorschemeren dat zijn vader wel degelijk op de hoogte was van wat er bij The Voice gebeurde. De Mol was er zichtbaar ongemakkelijk onder, leek zijn zenuwen nauwelijks onder controle te hebben en gaf mondjesmaat antwoord. Het zag er oprecht uit, maar in deze contreien weet je het natuurlijk nooit.

Johnny de Mol ontkent tegen Catherine Keyl (buiten beeld) dat hij wist van de breuk tussen zijn tante Linda de Mol en Jeroen Rietbergen. Beeld SBS6

Snel door naar VI Vandaag. Daar wist René van der Gijp zeker dat iedereen rondom The Voice op de hoogte was van de misstanden. ‘Je weet hoe mannen zijn. Als ze iets neuken, willen ze het vertellen’. Door de mannelijke psyche zo feilloos bloot te leggen, maaide hij het gras weg voor de voeten van psychiater Bram Bakker, die uit wanhoop begon te vertellen over kleine mannetjes, want kijk maar naar Franse en Italiaanse presidenten. Er werd zowaar nog iets verstandigs gezegd, door Johan Derksen. ‘Dit soort onderwerpen is te belangrijk om aan dit soort tafels [te bespreken]’.

Hij doelde op, behalve zijn eigen tafel, programma’s als RTL Boulevard en Shownieuws. Maar ook in M. werd er dinsdag uitgebreid gesproken over de misstanden bij The Voice. Het leidde uiteindelijk tot een vurige oproep van Margriet van der Linden aan slachtoffers van misbruik om zich te melden bij de redactie van M.

Het zal ongetwijfeld goedbedoeld zijn, maar je moet je afvragen of dit soort precaire onderwerpen in goede handen is bij talkshowredacties, die van nature gedreven worden door de waan van de dag en waar zorgvuldigheid het vaak moet afleggen tegen scoringsdrang.

Bij Beau diezelfde avond ging het gelijk al mis. Tijdens een spontane en emotionele ontboezeming vertelde voormalig Voice-kandidaat Nienke Wijnhoven dat ze betast was door Jeroen Rietbergen. ‘Aanranding’, concludeerde Beau. Nou, zei advocaat Meike Lubbers, zo werkt het niet. ‘Het is echt niet zomaar aanranding. Daarvoor moet echt wel duidelijk zijn dat óf je bent tegengehouden óf er is geweld gebruikt, dat is niet gebeurd.’

Lubbers had het bij het verkeerde eind. Dat gaf ze achteraf toe, nadat ze op Twitter door collega-advocaat Christian Flokstra werd gecorrigeerd.

Maar toen was het kwaad dus al geschied.