Het zal lang duren voordat de Belastingdienst het vertrouwen terug heeft

De erkenning van wat er is gebeurd, biedt nog geen garantie dat het nooit meer zal gebeuren. Maar het is toch een begin.

Niets gaat vanzelf in de Toeslagenaffaire. Eerst duurde het lang voordat de signalen over ernstige misstanden doordrongen tot de media. Toen twee media, Trouw en RTL Nieuws, ze toch oppakten, duurde het lang voordat de ministeries van Financiën en Sociale Zaken stopten met halsstarrige ontkenningen en tegenwerkingen. Vervolgens kwamen er zoveel elkaar overlappende onderzoeken dat het toch nog lang duurde voordat het hele verhaal over de toeslagenouders boven water was. En voor de erkenning van één aspect daarvan, dat mensen op grond van hun afkomst benadeeld zijn, duurde het tot maandag voordat het kabinet het durfde uit te spreken: ja, racistische vooroordelen hebben een structurele rol gespeeld bij het uitvoeren van belastingcontroles.

Die erkenning is lang bemoeilijkt door aarzelingen over de betekenis van de term ‘institutioneel racisme’. Pas toen staatssecretaris Van Rij de Kamer kon verzekeren dat het in dit geval ook kan gaan om onbedoeld racisme, durfde hij het aan. Aarzelingen waren er ook over de implicaties: kan een Belastingdienst nog wel functioneren als die niet meer achter gerichte signalen van fraude in specifieke doelgroepen aan mag gaan?

Hoewel dat een logische vraag is, vervuilt die toch het debat. Natuurlijk mag de Belastingdienst gericht onderzoek doen. Als er morgen signalen zijn dat leaserijders of de bezitters van tweede huizen op grote schaal frauderen, zal niemand protesteren als daarop extra wordt gecontroleerd. Wat echter niet mag, is mensen op basis van persoonskenmerken bij zulke onderzoeken betrekken zonder enige andere concrete aanwijzing dat er met hen iets aan de hand is. En dat is door de zogenoemde zwarte lijsten wel gebeurd: belastingaangiften van personen met een niet-Nederlandse achtergrond werden er vaker uitgepikt voor extra controles.

De vertrouwensbreuk die veel mensen hierdoor nu zullen voelen met de Belastingdienst, is niet te overzien. Dat geldt niet alleen voor de slachtoffers, maar voor hele delen van de samenleving die veronderstelden dat de overheid een betrouwbare partner was. Dit zal jaren duren om te helen. ‘Uiterst pijnlijk’, concludeert Van Rij dan ook zelf.

Die conclusie is onvermijdelijk. Evenals de veelgestelde vraag wat de gedupeerden hier nu eigenlijk mee opschieten. Daarop gaat Van Rij de komende weken nog broeden. Vooralsnog ligt de betekenis van deze erkenning er vooral in dat overheid zo duidelijk stelt dat zoiets nooit meer mag gebeuren. Dat biedt nog geen garantie, maar het is toch een begin.