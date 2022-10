Het zachte, kleine nieuws aan de achterkant van het harde nieuws. Dat overweldigt niet, het geeft hoop

Mijn Irakese buurman keek mij eens meewarig aan, toen we ons voor het eerst aan elkaar voorstelden. Och, je bent journalist? Niet om het een of ander, maar wat een negatief en zwaar vak. Je kunt het best helemaal geen nieuws tot je nemen, was zijn overtuiging. Het leven is al moeilijk genoeg.

Toen hij in Bagdad woonde, sloot hij zich zoveel mogelijk af voor het nieuws. Anders was overleven in een door oorlog en terreur geteisterde stad helemaal niet mogelijk geweest. Want je moet toch door. Een aanslag aan de andere kant van de stad? Niet jouw probleem. Je kunt er maar beter niet teveel vanaf weten, anders word je alleen maar doodsbang. En wie heeft daar wat aan, aan die stress? Het is pas jouw probleem als er een bom in jouw straat ontploft. En als je het dan kunt navertellen, anders waren we er ook klaar mee, uiteraard.

Uiteindelijk gebeurde dat. Toen kwam het geweld te dichtbij en had hij geen keus meer; hij vluchtte. De man kocht een pand in Rotterdam-Zuid en begon een snackbar. Gegrilde kip en Turkse pizza’s, die gretig aftrek vinden bij de omvangrijke Poolse klandizie in de wijk. Ondanks dat ik nooit bij hem afhaal – ‘ik eet geen vlees buurman’ – sjouwt hij nog altijd breed glimlachend de boodschappen naar mijn voordeur als hij ziet dat ik zware tassen heb. Een geste die ik zeer waardeer. Op de een of andere manier associeer ik zijn opgewektheid met die gewoonte om nieuws links te laten liggen.

Nieuwsdieet

De laatste tijd hoor ik het vaker, nu ook van vrienden uit mijn oude universiteitsbubbel: ‘Ik ben op nieuwsdieet’. Omdat nieuws te veel ‘negatieve energie’ geeft. Dat ik het stiekem ook zou moeten proberen. Dat nieuws, wat in essentie slecht nieuws is, is net zo verslavend als nicotine of die vermaledijde sociale media.

Ik vind dit eerlijk gezegd verontrustender dan de opmerking van mijn buurman. Is dit niet de eerste stap naar wantrouwen tegen de mainstream media? Journalistiek controleert de macht en bewaakt het hart van de democratie, dat nu al zo vaak wankelt.

Toch heb ik soms ook zelf de neiging een paar nieuwsluwe dagen in te lassen. Ik heb besloten analyses over hoe waarschijnlijk het is dat Poetin daadwerkelijk tot een nucleaire aanval overgaat over te slaan. En ook het vooruitzicht van hevige griep en coronagolven. Ziek opgesloten in ijskoude huizen geeft stress. Het is allemaal te groot, te angstwekkend, te overweldigend. Vaak is even je kop in het zand steken en een lachfilm opzetten een betere garantie voor een nacht goed slapen.

Angst voor dingen waar je geen invloed op hebt is volstrekt logisch, maar het is ook een verspilling van energie. Wat je hebt, is het hier en nu, en de uitdagingen in het kleine leven zijn voor de meeste mensen groot genoeg. Maar wat je wel kunt beheersen, is een verschil maken in het kleine leven.

Daarom genoot ik van bijvoorbeeld het prachtige essay van schrijver Bert Natter over zijn verstandelijk beperkte dochter Lidewij. ‘Ik vraag me af wie een beperking heeft. Zij die de wereld in menselijke zin levend houden, of zij die in economische zin de maatschappij draaiende houden’, stelde een briefschrijfster terecht.

Bijzonder verhaal

Dat laatste geldt helemaal voor het initiatief van de bewoners van Huize Henricus, een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek in de buurt van Ter Apel. Dat bijzondere verhaal waarin mensen die zorgontvanger zijn ineens zelf zorgverlener worden, omdat er zich in hun omgeving een diepe humanitaire crisis voordoet. En daarin groeiden, omdat ze ervan genieten iets zinvols te doen.

Ze kunnen dingen die wij niet kunnen, de hele dag water uitdelen zonder moe te worden bijvoorbeeld, vertelde coördinator Yljo van Donselaar. Wat begon met het uitdelen van water en ijsjes tijdens de hittegolf, groeide uit tot maaltijden, kleding, dekens, regenponcho’s, beschutting, samen met de hulporganisatie MiGreat. Verstandelijk ‘beperkten’ die met heel hun hart doen wat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers had moeten doen.

Zoiets verdient een mooie reportage in de krant. Hoopvolle verhalen over mensen die het verschil maken in wanhopige situaties. Het zachte, kleine nieuws aan de achterkant van het harde nieuws. Dat overweldigt niet, het geeft hoop. Tegengif voor angst. En het inspireert om zelf in actie te komen.

Harriet Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Danka Stuijver.