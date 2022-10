Het wordt zo langzamerhand erg plausibel dat er ooit een boek zal verschijnen met de titel Poetins gewillige beulen

In 1996 veroorzaakte de Harvard-historicus Daniel Goldhagen grote ophef met zijn boek Hitler’s Willing Executioners, een dikke pil die in de vertaling Hitlers gewillige beulen was gaan heten. Goldhagen bracht veel nieuw materiaal boven water over de Holocaust, onder meer over de dodenmarsen aan het eind van de oorlog, die geen enkel ander doel hadden dan op een zo wreed mogelijke manier gevangenen te laten creperen.

Al eerder was gezegd dat Duitse organisaties – van de SS tot de Wehrmacht – zich diep misdadig hadden gedragen jegens Joden en anderen die zij beschouwden als Untermenschen, maar het was wel nieuw dat Goldhagen erop wees dat ook nogal wat ‘gewone’ Duitsers aan de Holocaust hadden meegedaan. Daarnaast verleenden veel Duitse burgers tijdens het naziregime stilzwijgend instemming met Hitlers aanpak van de Joden, die in het openbare leven dikwijls werden afgebeeld als ratten. Met die metafoor staat Gideon van Meijeren in een oude traditie.

Antisemitisme was ook buiten Duitsland wijdverbreid, zoals in Frankrijk, maar in geen enkel ander Europees land had het geleid tot een politiek van algehele vernietiging. De Holocaust was volgens Goldhagen daarom een specifiek Duits verschijnsel, waarmee hij het verwijt over zich heen kreeg dat hij als het ware de erfzonde had uitgesproken over het Duitse volk. Het boek van Goldhagen gaf een nieuwe impuls aan de Historikerstreit, waarin het ook over de vraag ging of de Holocaust inderdaad zo uniek Duits is. Ten tijde van de Sovjet-Unie zijn in de Goelag eveneens miljoenen mensen omgebracht, om over Mao – wereldkampioen in het seriemoorden – maar te zwijgen.

De historicus H.L. Wesseling heeft zich erover verbaasd dat nooit een boek is verschenen met de titel Stalins gewillige beulen. Er bestaan veel boeken, zowel fictie als non-fictie, over de gruwelijke methoden die Stalin heeft gebruikt om zijn tegenstanders te liquideren, maar bij mijn weten is nooit over de Russen geschreven zoals Goldhagen dat over de Duitsers heeft gedaan. Mogelijk bestaat zo’n boek wel, maar ken ik het niet.

Voor wie de oorlog tegen Oekraïne volgt, wordt het zo langzamerhand erg plausibel dat ooit een boek zal verschijnen met de titel Poetins gewillige beulen. Het is lang geleden dat zo’n wrede oorlog in Europa heeft gewoed. Op grote schaal worden door Russisch militairen oorlogsmisdaden gepleegd, maar anders dan de nazi’s proberen zij die niet eens geheim te houden, maar voeren zij die soms openlijk uit voor het oog van de wereld. Ook wordt gejat, geplunderd en verkracht.

Het lukraak bombarderen van burgerdoelen, met als voornaamste doel de Oekraïense bevolking tijdens de winter in de kou te zetten, is qua misdadigheid misschien nog niet te vergelijken met de dodenmarsen van de nazi’s, maar begint toch wel akelig in de buurt te komen. Het liegen over van alles en nog wat, het bombarderen van ziekenhuizen en scholen, het dreigen met kernwapens en de pogingen om Oekraïne misdaden aan te smeren die Rusland zelf wil begaan, doen de vraag rijzen wie in het Kremlin dit telkens weer bedenkt en hoe de wereld eruitziet voor de kliek rondom Poetin.

Is de Russische bevolking van nu enigszins te vergelijken met de Duitse bevolking van toen?

Wat je op Twitter ziet langskomen, stemt niet bijzonder hoopvol en dan laat ik Anton Krasovsky van Russia Today, die ervoor pleitte Oekraïense kinderen te verbranden of te verdrinken maar even buiten beschouwing. Ik zag ook de een of andere Siberische holbewoner, die zei: ‘We komen naar Oekraïne om jullie te overtuigen, maar als jullie niet overtuigd willen worden, schieten we je dood.’

Je hoort altijd dat Russen in het directe contact heel aardige mensen zijn, maar ook gelaten in hun verhouding tot de overheid. Als je je mond opendoet, hoor je voor je het weet, een klop op de deur. De Russen zitten onder de knoet en dat is misschien een groot verschil met het merendeel van de gewone Duitsers, dat na 1933 een zeker enthousiasme voor Hitler had ontwikkeld, ook al schafte hij de democratie af en bouwde hij concentratiekampen, die aanvankelijk – net als nu in China – heropvoedingskampen heetten. Anders dan in Rusland was er onder Duitse jongens geen grootscheepse uittocht, toen zij naar Sudetenland moesten of werden opgeroepen voor de strijd aan het Oostfront. Biograaf Volker Ullrich schrijft dat Hitler mogelijk als een staatsman de geschiedenis was ingegaan, als hij in 1939 was gestorven.

Het heeft er veel van weg dat het voor een bevolking steeds moeilijker wordt om zich te ontworstelen aan een dictatuur. Dat Poetin door zijn eigen bevolking wordt afgezet, lijkt ijdele hoop. Daarvoor heeft hij een te machtig terreurnetwerk om zich heen gebouwd. Toch bestaat, volgens Daniel Goldhagen, een bevolking niet alleen uit slachtoffers, maar ook uit vele daders.