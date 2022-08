Het wordt makelaars veel te makkelijk gemaakt om vals te spelen

Er zijn in het publieke debat al heel wat ‘speciale plekjes in de hel’ aangewezen voor groepen binnen onze samenleving die zich niet naar behoren zouden gedragen. Het begon met Sigrid Kaag, die vond dat vrouwen die elkaar niet steunen het hellevuur verdienen. Al snel volgden slotenmakers, datingfraudeurs en flitshandelaren.

Zelf hoop ik dat er nog wat vierkante meters in het inferno overblijven voor makelaars die hun klanten misleiden. Laat dat speciale plekje geen turnkey-hoekvilla zijn met visgraatparket, maar een slecht onderhouden sociale huurwoning, waar koude Senseo-koffie wordt geserveerd en Lucifers House for Sale door de boxen galmt.

Natuurlijk, er zijn consciëntieuze, invoelende makelaars, mijn eigen makelaar is er zo eentje. En niemand verdient uiteindelijk de verdommenis, of Senseo-koffie. Maar op een markt die wordt gekenmerkt door ongelijkheid sta ik te kijken van de snelle jongens en meisjes die zo weinig empathie lijken te hebben voor de onzekere huizenkoper.

Ze spelen daarbij soms ronduit vals. De Vereniging Eigen Huis zette vorig jaar een klachtenlijn op over makelaars. Daar kwamen honderden meldingen binnen, van verkopende makelaars die biedingen verzonnen om de prijs op te drijven tot een makelaar die juist net deed alsof er geen kijkers waren, zodat iemand uit eigen kring lekker laag kon bieden.

Consumentenprogramma Radar filmde ook vorig jaar heimelijk elf aankoopmakelaars. Die bleken hun klanten dwingende risicovolle financiële adviezen te geven, zoals bieden zonder voorbehoud van financiering. Ze maakten zich onmisbaar door onderling woningen te verdelen en woningzoekenden zonder aankoopmakelaar uit te sluiten.

De brancheverenigingen beloofden beterschap, maar veel is er niet veranderd. En dat is slecht nieuws voor starters. Die hebben vaak geen eigen geld om flink over te bieden en kunnen het zich niet permitteren om te bieden zonder voorbehoud van financiering.

Maar ook doorstromers moeten beter worden beschermd. Een collega deed begin deze zomer een bod op een huis in het, momenteel wat rustigere, hogere segment. De verkopend makelaar hintte dat er hogere biedingen waren. Hij gooide er een gigantisch bedrag tegenaan en kreeg het huis. Maar de champagnefles was nog niet ontkurkt of hij kwam erachter dat hij zichzelf had overboden – er was geen andere bieder.

Oplichterspraktijken, maar bewijs maar eens dat je bewust bent misleid. Het biedproces is sowieso nauwelijks aan wet- of regelgeving onderhevig. Makelaars kunnen zo de prijs opdrijven en de hoogste courtage, een percentage van de koopsom, vangen.

Afzwaaiend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en beoogd nieuwe voorzitter van de VVD Onno Hoes heeft weinig veranderd aan die op winst gerichte cultuur. Wel doet hij als waarnemend voorzitter al maanden mee aan VVD-vergaderingen, ook over de woningmarkt. Invalvoorzitter zijn én vertegenwoordiger van de makelaars, dat kan gewoon volgens het VVD-bestuur.

Misschien was het te veel gevraagd van Hoes om een heldenrol te spelen, als de Jerry Maguire onder de makelaars een beter verdienmodel te verkondigen. (Fewer clients! Less Money! More attention!) En een beroepsgroep met zo veel financiële belangen zou niet zichzelf moeten reguleren. Wetgeving is de beste manier om de samenleving te beschermen tegen de hebzucht die in ons allen huist.

Minister Hugo de Jonge stelde vlak voor de zomer vaart te willen maken met een verplicht ‘biedlogboek’, waarin consumenten alle biedingen kunnen zien. Ik hoop dat hij nog verder gaat, door elke vorm van vals spel aan te pakken, een vast tarief voor makelaars af te dwingen en bieden zonder voorbehoud van financiering te verbieden – dat wil de PvdA al langer. Dat zou het proces een beetje eerlijker maken en dat is ook goed nieuws voor alle betrokken, lieve makelaars die het goede willen doen, maar onmachtig zijn tegen de perverse prikkels op deze krappe woningmarkt.