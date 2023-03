Het worden twee spannende jaren voor het Westen. We kunnen daarin meer verliezen dan ons lief is

Het Westen staat met raad en daad een land bij dat in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Het verdient daarvoor alle lof, zou je zeggen. Toch vindt niet iedereen dat. In de rest van de wereld worden wij westerlingen gewantrouwd en weigert men stelling te nemen tegen agressor Rusland. Het Westen heeft aan kracht ingeboet, is de conclusie van een onderzoek van de denktank European Council on Foreign Relations (ECFR).

Sommigen zullen zich daarover verkneukelen, ook in het Westen zelf, want dat heeft nooit te klagen gehad over kritiek van binnenuit. De laatste jaren lijkt zelfs de hele wereldgeschiedenis te worden gereduceerd tot één groot requisitoir, tot één lange aanklacht tegen wat westerlingen in het verleden anderen hebben aangedaan. Kolonialisme, slavernij, kunstroof, kapitalisme, klimaatverandering – belastend materiaal in overvloed, bezaaid met onze vingerafdrukken en dna-sporen. De bewustwordingsmachine draait op volle toeren, er wordt rekenschap afgelegd, er zijn excuses, allemaal even pijnlijk als noodzakelijk.

Maar we moeten ook niet overdrijven. Schiet niet door in het weg-met-ons-sentiment. Gooi het kind niet met het badwater weg. Het Westen staat ook voor veel dingen die ons dierbaar zijn, die we niet zouden willen missen en ook graag anderen zouden gunnen. De democratische cultuur van tegenspraak, tegenmacht, zelfreflectie en zelfkritiek bijvoorbeeld, hoe chaotisch, knetterend en masochistisch het er soms ook aan toegaat. Zet haar af tegen de onderdrukkende praktijken in de niet-westerse wereld en zij krijgt reliëf als iets wat we moeten koesteren en uitdragen.

Dat de westerse invloed afneemt, was al langer duidelijk. De vraag is of de mensheid daar beter van wordt. Ik denk van niet. Zo las ik verscholen in een Volkskrant-artikel over het bezoek van de dictator van Belarus aan China de volgende zin: ‘Ook heeft Belarus Chinese hightech-surveillancesystemen om de bevolking in de gaten te houden.’ Zo ziet Chinese oftewel niet-westerse invloed er dus uit. Arm Belarussisch volk.

Voorts zie ik tal van ongerijmdheden. Vanuit een ‘postkoloniaal perspectief’ wantrouwen burgers in Azië, Afrika of Zuid-Amerika westerse bemoeienis, las ik in deze krant in een stuk over het ECFR-onderzoek. Die argwaan is begrijpelijk en plausibel. Maar die geloofwaardigheid verdampt als men in die contreien wel moeite heeft met voormalige kolonisatoren maar geen stelling neemt tegen eigentijdse imperialisten als Poetin.

In de categorie onzin belanden we met de Indiase schrijfster Arundhati Roy. Zij vergeleek in The New York Times de raketten op Oekraïne met de bommen op Bagdad: ‘Als bruine en zwarte mensen worden gebombardeerd en een shock-and-awebehandeling krijgen, maakt het niet uit, maar bij witte mensen ligt dat kennelijk anders’. Dit is te simplistisch en schematisch gedacht. Westerse militairen waagden en gaven hun leven voor bruine en zwarte mensen bij de bevrijding van Koeweit (1991) en bij nationbuildingsmissies in Afghanistan en Irak (2001-2021). En zij bombardeerden in de jaren negentig ‘witte’ Serviërs ter bescherming van moslims in Bosnië en Kosovo. Je kunt over alles wel een kleurenfilter leggen, maar het schiet niet op als die fungeert als oogklep.

De EU-buitenlandchef, de Spanjaard Josep Borrell, bestrijdt het verwijt dat Europa zich meer bekommert om Oekraïne dan om de rest van de wereld omdat dit land zo dichtbij is. De EU geeft, zei hij pas, in de wereld het meest uit aan ontwikkelings- en noodhulp en aan klimaatsteun.

Kritiek op het Westen mag en moet als dat nodig is, maar neem het goede dat er tegenover staat niet voor lief. Het wordt bedreigd, van buitenaf en van binnenuit. Saoedi-Arabië is in beeld als sponsor of organisator van het WK-voetbal voor clubs, vrouwen en mannen. Velen hier zijn daar niet gelukkig mee, maar de vrees is nu al dat westerse protesten waarschijnlijk zullen worden weggestemd in de FIFA, de wereldvoetbalbond. Nogmaals: zo ziet slinkende westerse invloed er in de praktijk dus uit.

En het kan nog erger. We staan op de drempel van twee uiterst spannende jaren. De campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 begint. Mocht Donald Trump worden herkozen, kan dat het einde betekenen van Oekraïne maar ook van het Westen als democratisch blok. Een oude menselijke wet zal dan in werking treden, ben ik bang: pas als iets er niet meer is, beseffen we wat we hebben verloren.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.