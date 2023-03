Het woord ‘desktopversie’ is nog nooit met zoveel afschuw uitgesproken

De Tweede Kamer is een podium waar mensen een toneelstuk opvoeren. Daar zeg ik niets nieuws mee. Het decor is lelijk en bestaat uit rotsblokken, dat wel. En het publiek ziet amper wat, want de tribune steekt te ver uit, een groot deel van de Kamerleden zit er ónder.

Maar het is een toneelstuk, en daarbij is je opkomst belangrijk, en het afgaan ook. Geert Wilders (PVV) heeft dat, zoals wel meer zaken, goed begrepen. Tussen het vragenuur en de stemmingen is er op dinsdagmiddag altijd een pauze, waarin Kamerleden binnen kunnen komen om te stemmen. Maar Wilders komt altijd binnen als het vragenuur nog bezig is en maakt zo echt even een entree. Een golfje van opwinding trekt dan door de groepen scholieren op de publieke tribune.

Op dinsdag 7 maart begint het vragenuur niet met Kamerleden die binnendruppelen en een minister die plaatsneemt, maar staat er al een grote groep vrouwelijke Kamerleden te lachen en te praten midden in de Kamer. Er is iets gaande. Het is zo’n modern toneelstuk waar de spelers al op het podium bezig zijn als het publiek de zaal betreedt.

De vrouwelijke Kamerleden zien er mooi uit – veel roze, bordeauxrood, palazzopants, één glitterbroek. Er wordt gehugd, her en der wordt er vriendschappelijk een hand op een bovenarm gelegd. Voorzitter Vera Bergkamp heeft net groepsfoto’s van de vrouwelijke Kamerleden gemaakt, blijkt. Leuk, voor Internationale Vrouwendag.

Dan begint het vragenuur en vallen twee opkomsten op: die van minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yesilgöz (VVD) en die van Renske Leijten (SP).

Yesilgöz komt op met een betrokken gezicht, maar zet een glimlach op voor de fotografen die haar vastleggen. Leijten wandelt resoluut binnen en gaat in haar zetel zitten. Deed ze niet mee aan de vrouwengroepsfoto? Zat ze in een overleg? Of wilde ze niet? Is haar late opkomst betekenisvol?

Het betrokken gezicht van Dilan Yesilgöz kan bijna geen projectie zijn, want op 1 maart kwam er een rapport uit waaruit bleek dat er grote fouten zijn gemaakt bij de beveiliging van belangrijke mensen in het Marengoproces. Yesilgöz plaatste daarna een brief op Twitter over ‘lessen die we moeten trekken’ en verklaarde dat ze wilde aanblijven als minister, want: ‘ongelooflijk veel urgent werk’.

En nu staat ze voor de Kamer, waar net vandaag twee van de drie Kamervragen voor haar zijn, die verder niets met het vernietigende rapport te maken hebben. Ze gaan over politietekorten in de provincie en DNA-onderzoek. Een tijdje kabbelt het voort over de provincie, volgens CDA’er Anne Kuik ‘een waterbed waar criminelen van kunnen profiteren’.

Totdat Sylvana Simons (Bij1) de arena betreedt. ‘We hebben het niet over het vernietigende OVV-rapport. Het rammelt aan heel veel kanten in het beleid van de minister’, zegt ze over Yesilgöz. Corinne Ellemeet (GroenLinks) komt erbovenop met: ‘Erkent de minister dat we met het OVV-rapport het dieptepunt hebben bereikt?’

Yesilgöz zegt alleen maar dat ze later op het rapport zal reageren. Dan verlaat ze de Kamer om plaats te maken voor Rob Jetten (D66), die komt uitleggen waarom juist ‘de armste mensen in de koudste huizen’ (vondst: Renske Leijten) compensatie voor hun energiekosten moesten aanvragen via een app die alleen op het allernieuwste type smartphone werkt.

Er is nu een desktopversie van die app, verzekert Rob Jetten de Kamerleden.

‘Ik denk dat heel veel ouderen niet eens weten wat een desktopversie ís!’ roept Alexander Kops van de PVV. Het woord ‘desktopversie’ is nog nooit met zoveel afschuw uitgesproken. Het is weer een huis-tuin-en-keukendebat geworden.

Maar vlak daarvoor heeft Dilan Yesilgöz dus de Kamer verlaten, zo schielijk dat ze haar papieren en dossiers niet eens in haar werktas heeft gedaan. Bij de zij-uitgang bedenkt ze zich; ze zet haar tas op een stoel en stopt haar spullen erin. Maar er zit iets gejaagds in de manier waarop het ze toneel verlaat. In een goed geregisseerd stuk betekent alles iets, ook de manier waarop de acteur afgaat.