Het woord ‘crisis’ is aan een enorme inflatie onderhevig

Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeren de Overtoom. De burgerbeweging voerde actie in verschillende steden tegen de klimaat- en ecologische crises. Beeld ANP

Brief van de dag

Wat is dat toch aan de hand met de Volkskrant: op werkelijke elke pagina moet het woord ‘crisis’ voorkomen. Vrijdag 19 augustus trakteerde de voorpagina ons zelfs vijf keer op dat woord. Een crisis is een situatie waarin je niet weet of je de volgende dag nog in leven bent.

Maar de stikstof-, asiel-, wonen-, krediet-, toeslagen-, klimaat-, energie-, Manchester United-, hitte- en droogtecrisis overleven we allemaal echt wel.

Dit zijn geen crises, dit zijn situaties, problemen of kwesties waarvoor een oplossing gevonden dient te worden. De mensheid is zeer innovatief dus voor al deze problemen of kwesties vinden we vroeg of laat een oplossing.

Gebruik het woord ‘crisis’ alleen als iets echt levensbedreigend is (Oekraïne bijvoorbeeld). Want zoals nu is het woord ‘crisis’ aan een enorme inflatie onderhevig.

Piet Post, Arnhem

Lonen

Nu de koopkracht zo afneemt en Kaag roept dat de lonen omhoog moeten, beginnen de topmannen van bedrijven onmiddellijk tegen te sputteren. Met het argument dat hoge lonen zorgen voor hoge prijzen en dat de inflatie daardoor nóg meer zou oplopen.

Hoe kan het dan dat dat argument niet geldt als ze hun eigen loon exorbitant laten stijgen?

Corien Neleman, Breda

Uitlenen

In haar column van zaterdag 20 augustus vraagt Sylvia Witteman zich af hoe één van haar lievelingsboeken aan het zwerven is geraakt. Hoogstwaarschijnlijk heeft ze het aan iemand uitgeleend. De neiging om boeken die je mooi vindt uit te lenen aan anderen is even onbedwingbaar als hachelijk. De Franse schrijver Anatole France constateerde het al: ‘Leen nooit boeken uit, want niemand geeft ze terug; de enige boeken die ik in mijn kast heb staan, zijn de boeken die anderen mij geleend hebben.’

Marlies Jansen, Oegstgeest

Wachttorens

In 1987 reed ik met twee studievrienden in een rode Lada een lange autoroute door West-Rusland. Deze ­route was tevoren gepland in samenwerking met een gespecialiseerd reisbureau in Amsterdam en daarna goedgekeurd door de Russische ambassade.

Eenmaal onderweg kwamen we elke 15 kilometer een wachttoren tegen, bemand met bewapende agenten dan wel militairen. Dit alles was uitsluitend bedoeld voor de veiligheid van ons. Russische autoriteiten zijn meesters in omdenken.

Vincent Eijbergen, Utrecht

CDA

Wim Kan zei het al ten tijde van Van Agt: ‘Het CDA buigt niet naar links en buigt niet naar rechts. Het gaat langzaam door de knieën.’

S. Hakse, Harderwijk

Stotteren

In het Volkskrant-commentaar staat terecht dat het goed is dat er door inperking van vrije artsenkeuze cherrypicking beperkt wordt. Een nadeel van die inperking wordt echter niet benoemd: er komt nog meer macht bij de zorgverzekeraars. Daarbij mogen de kleine goedwillende zorgaanbieders niet vergeten worden. Zoals in mijn geval, de logopedisten. De zorgverzekeraars hebben nu al zoveel macht dat er voor ons amper marktwerking is. Het is tekenen bij het kruisje. De tarieven zijn zo laag dat een marktconform salaris amper mogelijk is. Een uitstroom van praktiserende logopedisten is er dan ook al jaren. De wachtlijsten lopen op, een jaar wachten is geen uitzondering meer. De laatste strohalm die wij hebben is de vrije artsenkeuze. We kunnen namelijk ook niet tekenen en toch mensen helpen. Als genoeg aanbieders dat doen, voldoet de verzekeraar niet aan haar wettelijke zorgplicht. Als het kabinet kiest voor inperking daarvan, moet het ook kiezen voor een minimum tarief. Het niet-bindende tarief dat volgens de Nederlandse Zorgautoriteit redelijk is, wordt al jaren niet gehaald. De wachtlijsten zullen door de voorgenomen inperking nog langer worden. Voor bijvoorbeeld een kind dat begint te stotteren betekent dat het verschil tussen altijd blijven stotteren of er nog vanaf komen.

Joeri van Ormondt, logopedist-stottertherapeut en praktijkhouder, Purmerend