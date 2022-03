Het WK in Qatar: een beschamende toestand voor schaamteloze types

Terwijl de geruchten dat hij vergiftigd zou zijn nog onbevestigd rondzongen, dook Roman Abramovitsj, oligarchste der oligarchen, dinsdag opnieuw op bij vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne. De wereld kent Abramovitsj als de zwijgende eigenaar van Chelsea. Twintig jaar lang zat hij op een Londense eretribune wazig voor zich uit te glimlachen. Zijn scherpere kant trof onderzoeksjournalist Catherine Belton, die vorig jaar door Abramovitsj en drie andere Russische miljardairs werd aangeklaagd. In haar boek Putin’s People had Belton gesuggereerd dat het Poetins idee was geweest om Abramovitsj Chelsea te laten aanschaffen.

Bijna altijd wordt in dit soort verhalen vermeld dat Abramovitsj een hartstochtelijk voetballiefhebber is. Berlusconi was indertijd ook al zo’n voetballiefhebber, terwijl de nieuwe Saoedische eigenaren van Newcastle United elke zaterdagavond Match of the Day kijken. Vanzelfsprekend. Alleen is het niet de liefhebberij die ze het voetbal binnendrijft, maar dat wat met die liefhebberij gepaard gaat: inzicht in wat sport voor je bedrijf, je regime of je persoon kan betekenen, in hoe voetbal elke deur openzet, en jij steeds mee naar binnen sneakt.

Er zijn geen hartstochten, enkel belangen.

Als voetballiefhebber verkeer je voortdurend in een staat van halfhartige ontkenning, om niet alle lol in één keer te verliezen. Je hoopt steeds opnieuw dat het meevalt, qua opportunisme en morele bodemschuurderij en geldobsessie. De voetbalfan zoekt naar kleine misverstanden om in te geloven. Dat het niet alléén om geld en belangen gaat. Dat het allemaal eindelijk eens meevalt …

Maar dat doet het dus zelden, meevallen. In plaats daarvan kijk je naar een filmpje waarin FIFA-baas Infantino op een vrijwilligersbijeenkomst voor het WK alle aanwezigen drie keer ‘Qatar!’ laat scanderen, het ‘tsjakka!’ van de voetbaloplichter. Infantino is de man die kortgeleden aankondigde elke twee jaar een WK te willen organiseren. Dit zou volgens hem leiden tot minder dode migranten op de Middellandse Zee, omdat het leven meer zin zou krijgen, of zoiets. Een gevolgtrekking zó troebel, zó schaamteloos dat hij er zelf ook even van stond te kijken. Diezelfde Infantino beweerde dat er tijdens de bouw van de WK-stadions van Qatar nauwelijks mensen zijn overleden. Mensenrechtenorganisaties houden het op 6.500 doden, Infantino denkt aan drie. De een heeft gelijk, de ander zegt: hou jij je gelijk, neem ik de rest wel.

Louis van Gaal liet vorige week met zijn voor het uitspreken van het woord ‘belachelijk!’ gemaakte stem weten wat hij dacht van Qatar als WK-gastland (‘Belachelijk!’), maar zijn werkgever, de KNVB, is tegen een boycot. Met de door Freek de Jonge aangeboden twintigduizend handtekeningen tégen een toernooi op een olierijk massagraf in de hand, vertelde directeur Marianne van Leeuwen dat Oranje ‘maatschappelijk zal deelnemen’ in Qatar.

Zo zal het gaan: het WK wordt niet verplaatst. De airco in de stadions blijkt heerlijk aangenaam. Op tv lijkt Qatar best mee te vallen. Oranje wordt maatschappelijk uitgeschakeld. Voetballiefhebber Freek de Jonge speelt een protestvoorstelling. Amnesty presenteert schokkende feiten. De emir, een voetballiefhebber, reikt de wereldcup uit, bijvoorbeeld aan een voetballer van Chelsea, die na het toernooi overstapt van voetballiefhebber Abramovitsj naar een voetbal liefhebbende sjeik. En de voetballiefhebbers die er niet zo veel aan konden doen zich maar schamen, zij het nooit stevig genoeg om al die als hartstocht vermomde belangen schade toe te brengen.