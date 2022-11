Het WK boycotten is het spel tot de dood veroordelen. En daarom kijk ik toch

Een verscheurend dilemma. Is het billijk om naar het door de Fifa-hufters aan Qatar verkochte WK te kijken? Mag het verlangen om het WK te zien zwaarder wegen dan de morele roep om als gebaar naar de dode gastarbeiders, de onderdrukte homo’s, de ontmenselijkte vrouwen het hele gebeuren aan je voorbij te laten gaan?

Toen zondagmorgen een vriend me vroeg of ik zin had om zijn voetbaltalenten te komen bewonderen, zei ik meteen ja. Want een cruciaal besluit over voetbal neem je het beste bij een voetbalwedstrijd. Ik keek naar de zesdeklasseamateurs van Kampong en begreep weer eens hoe gul voetbal is. Het spel schonk iedereen die op dat veld rende vreugde, opwinding, teleurstelling, talloze verhalen, fitheid, vriendschap.

Maar voetbal is nog meer. Het is als Moeder Natuur die geen gebreken ziet bij haar kinderen en iedereen laat meedoen. Bij voetbal is iedere wedstrijd een festijn van de compensatie van de zwakke kenmerken aan het lichaam. Traagheid wordt verholpen met betere techniek, veel te kleine spelers dwingen een plek af met extra loopvermogen, houterigheid wordt door de vingers gezien als de talentloze dapper de duels ingaat, oudere spelers worden niet meteen afgedankt omdat ze meer ervaren en slimmer zijn.

Het was een zonnige, mooie dag, ik stond daar naar de mannen te kijken en moest eraan denken dat in een grijs verleden voetbal ook in competitieverband geen gebreken zag bij haar kinderen. Het grootkapitaal was in het spel niet zo machtig als tegenwoordig, waardoor kleinere clubs met weinig geld weleens doordrongen tot een finale en soms de beker mee naar huis namen. Er was toen nog geen Champions League die in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat de rijkste clubs altijd bovenaan eindigen. Immers, de miljardairs die de exorbitante bedragen pompen in ‘hun’ spelers mogen niet voor verrassingen komen te staan.

Voetbalcultuur

De Fifa-bazen hebben het WK aan een land verkocht dat helemaal geen voetbalcultuur heeft en hebben daarmee de boodschap onderstreept dat het spel niet meer van de mensen is, maar van het geld. Daarmee gaven ze de wereld de boodschap dat Koning Voetbal niet meer is als Moeder Natuur, die geen gebreken ziet bij haar kinderen.

Maar de voetbalziel, doolt nog steeds rond bij zo’n amateurclub in Utrecht, waar ik afgelopen zondag dus was. Bij de Palestijnen, die zijn uitgeweken naar Chili, leeft de ziel voort in de Club Deportivo Palestino die zij hebben opgericht. Ieder kind dat in al zijn naïviteit een hele week fantaseert over een mooie actie van zijn favoriete spits, houdt die voetbalziel in stand.

Voetbal is, door toedoen van een handvol miljardairs en wat bestuurders die ze kunnen omkopen, uiteindelijk op een ic beland. Maar nog niet dood. Dankzij de gewone mensen die blijven voetballen, die langs de lijn hun kinderen aanmoedigen, die in alle puurheid een mooie vrije trap bewonderen of het afstandsschot van Johnny Rep in Argentinië en die nog steeds kunnen lachen om de acties van de gekke Colombiaan René Higuita in het doel.

Spanning

Om bij het grote dilemma terug te komen: wel of niet kijken naar het WK in Qatar. Naarmate het toernooi nadert, groeit bij mij de spanning. Dat oplevende enthousiasme is niet zonder reden en heeft alles te maken met het landenconcept. Want, waarom sla ik zowat alle Champions League-wedstrijden over en kijk ik opeens wel uit naar het naderende WK?

We hebben nog steeds onafhankelijke landen en hun nationale teams waar alleen de eigen staatsburgers in mogen spelen. Dit concept is voorlopig niet van de baan en is daarom iedere WK als zalf op een bloedende wond. Geen beter aandenken dan aan een glorieus WK toen het voetbal nog niet een speeltje van de miljardair was.

Bij de amateurs van Kampong, met de prachtige zon aan de hemel, waar kleine jongens langs de lijn hun eigen wedstrijdje hielden, kwam ik tot het besluit wel naar het WK te kijken. Omdat een WK boycotten het spel tot de dood veroordeelt. Een WK is de hoop op betere tijden. Het zou zonde zijn geen deel te zijn van die hoop. Helemaal als de beker door Senegal wordt gewonnen en in het clubgebouw van de Palestijnen in Chili kreten van vreugde weergalmen.

Erdal Balci is schrijver en journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.