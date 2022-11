Het Westen staat op een kruispunt: laat het Oekraïne in de kou staan of komt er eindelijk vuurkracht

Inwoners van Kyiv staan in de rij om waterflessen te vullen. Russische rakketen hebben de Oekraïense infrastructuur zwaar beschadigd. Beeld AFP

Kou is – net als honger – een kille moordenaar. Als een heel land in de kou wordt gezet, is het een massamoordenaar. Het wordt hoog tijd dat het besef hiervan doordringt tot westerse hoofdsteden. De nood is aan de man – en dus geen moment voor zelffelicitatie over onze ‘eensgezindheid’, zoals minister Hoekstra deze week etaleerde.

De Oekraïners, die minder dan een eeuw geleden in de Holomodor massaal werden uitgemoord door de besluiten van een wrede dictator in Moskou, houden stand. Geconfronteerd met een agressor die hun identiteit wil uitwissen, vragen ze al maanden en maanden om meer wapens.

Hoog tijd dat ze die krijgen. Van de Europese en Noord-Amerikaanse landen die Oekraïne tot nu toe met wapens en steun overeind houden, wordt nu meer verwacht dan odes aan het Oekraïense doorzettingsvermogen of symbolische parlementaire resoluties.

Wat heeft Oekraïne daaraan terwijl het wordt bestookt met raketten? Zolang deze gestes niet worden gevolgd door daden zijn het vooral uitingen van machteloosheid. Vouwvliegtuigjes in plaats van gevechtsvliegtuigen.

Wat ontbreekt, is het gevoel van urgentie over de Russische campagne om de Oekraïense civiele infrastructuur deze winter uit te schakelen. De barbaarsheid ervan wordt onderkend, de dodelijke effectiviteit ervan blijkbaar onvoldoende.

Het Westen is de gevangene geworden van de beperkingen die het zichzelf oplegt: het helpt Oekraïne genoeg om niet van de kaart geveegd te worden, maar onvoldoende om zich te verweren tegen Russische raketten en artillerie. Rusland escaleert maximaal in de conventionele oorlogvoering en zonder enig respect voor het oorlogsrecht, het Westen staat op de rem. Ook de Verenigde Staten sturen geen Patriot-luchtverdedigingssystemen (die Nederland ook heeft), geen vuurkracht voor de langere afstand (de zogeheten ATACMS), geen moderne gevechtsvliegtuigen.

Daarin moet verandering komen, en wel zo snel mogelijk, ook gezien de opleidingstijd die sommige middelen vergen. Het Poolse voorstel de Duitse Patriots door te sturen naar Oekraïne is diplomatiek onhandig aangepakt, maar in essentie correct. Ook met het uitgangspunt ‘geen directe Navo-confrontatie met Rusland’ kunnen we veel meer doen.

De Russische president Poetin vertrouwt inmiddels op westerse terughoudendheid om, onder onze ogen, te doen wat hij wil. Die luxe moet hem worden ontnomen. Dat kan ook, want het militair verzwakte Rusland kan zich nu echt geen directe confrontatie met de Navo veroorloven. En de dreigementen met kernwapens dan? Die zijn gelukkig niet alleen in Washington, maar ook in Beijing en elders buitengewoon slecht gevallen. Ook Moskou opereert binnen marges.

Rusland verliest de strijd op alle fronten, maar Poetin trekt daaruit niet de conclusie dat hij moet terugtrekken. Dat doet hij alleen uit noodzaak. Hij hoopt nog altijd op winst vanwege zijn grotere betrokkenheid en uithoudingsvermogen.

Met de winter voor de deur, staat het Westen op een kruispunt. Het kan de huidige status quo handhaven, waarvoor Oekraïense militairen in de loopgraven en burgers in hun huizen een torenhoge prijs zullen betalen. Of het kan Oekraïne eindelijk de wapens geven waar het al maanden om vraagt. De ervaring leert: alleen tegenmacht stopt Poetin.