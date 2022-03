Het Westen moet zich vooral richten op het splijten van de kliek rond Poetin

Donald Trump en Vladimir Poetin behoren tot de soort gewetenloze ploerten die geen innerlijke morele grenzen kennen, en steeds verder zullen proberen te gaan, zolang niemand ze tegenhoudt. Misschien dat ze het daarom ook zo goed met elkaar konden vinden. Voor een belangrijk deel steunt hun macht op plutocraten die bereid zijn de belangen van hun land aan hun eigen bankrekening ondergeschikt te maken.

Poetin beschikt daarbij over twee steunpilaren, die Trump nog moest ontberen, in de vorm van een KGB-kliek die letterlijk over lijken gaat en een oppermachtige staatsbureaucratie. De poetincratie is daarmee een combinatie van plutocratie en ploertocratie. Daarbij kenmerkt Poetin zelf zich door langetermijndenken, waar Trump, als vluchtige kortemijndenker, meer in het hier en nu leeft, en eerder voorbijkomende kansen grijpt dan deze planmatig zelf creëert. Dat zagen we bij zijn verkiezingszege: die overviel hem ook zelf.

De brutale overval van het Russische gangsterregime op Oekraïne is de afgelopen dagen regelmatig betiteld als het Europese 11 september-moment. Ik zou het eerder als ons 1 september-moment willen betitelen: 1 september 1939.

Pijnlijke parallel

Er is, in terugblik, niet alleen de pijnlijke parallel van het proostende huidige Nederlandse staatshoofd in Sotsji en het felicitatietelegram van het toenmalige Nederlandse staatshoofd aan Hitler na de mislukte aanslag door Georg Elser. Dat was op 8 november 1939 - de Tweede Wereldoorlog was toen al begonnen. En terwijl Mark Rutte nog moest bijkomen van zijn gejuich om alle gewonnen Olympische medailles, vuurde het Kremlin de eerste raketten af op Kyiv.

Donderdag 24 februari 2022 zal daarmee ook voor Nederland de geschiedenis ingaan als het definitieve failliet van een naïef marktfetisjisme, waarin kortzichtig winstdenken alles overheerste, en de vraag, hoe wij onze rijkdom verdienden, door een belangrijk deel van de economische, financiële en politieke bovenlaag stelselmatig onder tafel werd geveegd: van het Heineken House in dat Sotsji tot de witwascentrale voor Russische oligarchen op de Zuidas. Nee, wij zijn geen belastingparadijs, wij hebben alleen een heel verstandig vestigingsklimaat.

Over de topsport, door gretig omarmd Russisch of Arabisch maffiageld moreel tot op het bot doorgerot, zullen we maar zwijgen. Dat er belangrijker zaken te verdedigen zijn dan een wereldtitel van Max Verstappen, of straks een wereldbeker in Qatar: 24 februari wijst ons er hardhandig op.

Wat we gelukkig wel kunnen constateren, is dat het Westen nu, door deze in driekwart eeuw ongekende uitdaging, in een ijltempo de bakens verzet. Er is tot een ongekend pakket van sancties besloten, dat een week geleden nog niet voor mogelijk was gehouden, en ook Poetin duidelijk heeft verrast. Het is vooral van belang het front gesloten te houden en zich niet te laten intimideren.

Waar men op moet inzetten, is splijten van het regime. De elite onder ogen brengen dat het er ook voor haar mét Poetin veel slechter uit zal zien dan zonder.

Zoals de aanval op Polen in 1939 in hoge mate het werk van Hitler persoonlijk was, zo geldt dat nu voor Poetin. Zoals de Duitse generaals toen veel van Hitlers militaire avonturen veel te riskant vonden, zo zal dat nu ook voor veel Russische generaals gelden. Ook Hitler was een gokker - en zolang de gok goed uitviel, keerde niemand zich tegen hem. Een winnaar krijgt sneller gelijk.

Steun kan afbrokkelen

Maar als de roekeloosheid niet oplevert wat Poetin zich daarvan had beloofd, en de lijkzakken met Russische militairen zich opstapelen, kan die steun afbrokkelen - ook onder de Russen zelf, als die daarenboven economisch lamgeslagen worden. Hier komt het vooral op het Oekraïense vermogen tot volharding aan, dat door westerse wapenleveranties versterkt kan worden.

De tweede zwakke plek vormt de politieke entourage. Poetin is nu binnen het Kremlin oppermachtig - maar daarmee tegelijk ook kwetsbaar. Op tv hebben we kunnen zien hoe hij zijn adviseurs vernederde, als bibberende wezels zaten ze erbij. Poetins machtsoverwicht berust niet op respect, maar op angst.

Niemand wordt graag publiekelijk vernederd: dat zet ongetwijfeld kwaad bloed. Nu wint bij de vernederden de vrees het nog van de haat. Het komt erop aan om ervoor te zorgen dat die haat het gaat winnen van de vrees: als die entourage gaat beseffen dat Poetin ook voor haar rampzalig is. En tegen een fysieke overmacht binnen de krochten van het Kremlin is dan zelfs een topjudoka niet bestand.

De derde zwakke plek vormen de oligarchen. Die zijn niet in Rusland geïnteresseerd, maar alleen in de miljarden waarvan ze dat land kunnen beroven om in het Westen als monarchen te kunnen leven. Maak dus duidelijk dat zij dat in de toekomst kunnen vergeten: door te dreigen met totale confiscatie van hun bezit - panden in Londen, jachten aan de Côte d’Azur, banksaldi in Amsterdam. En dat er zónder Poetin over te praten valt, maar mét Poetin aan de macht niet. Voer daarbij de druk stelselmatig op: pakweg elke week 10 procent nationaliseren, onder aankondiging dat de volgende week bij uitblijven van gedragsverandering de volgende 10 procent volgt - de methode van een klassiek incassobureau.

Een van de fouten die de Geallieerden tachtig jaar terug hebben gemaakt, is dat zij van de Duitsers onvoorwaardelijke overgave eisten, zodat een coup zinloos was. Dat heeft mogelijk als een rem gewerkt op de mislukte staatsgreep van 20 juli 1944. Die fout moeten we nu niet maken: zet daar dus wel een premie op. Precies wat de Entente in 1918 ook - en met succes - deed met Wilhelm II.

Een basisvereiste vormt westerse bereidheid om ook zelf economische verlies te lijden. Eerste nationale testcase: de tuinbouwexport, die door de sancties in rook opgaat. Maar het is nu even niet het moment voor een bloemetje voor Moskou.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en gastonderzoeker bij Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.