Het Westen levert steeds zwaardere wapens. Maar hoeveel doden zullen er nog vallen?

Een van de bijeffecten van vakantie, van plotseling alle tijd hebben te reizen, te wandelen, doelloos rond te hangen, ik noem maar wat, is - en ik spreek voor mezelf - dat twijfel de ruimte krijgt. Nestel je je net lekker ontspannen in een comfortabele, halflege treincoupé van de Deutsche Bundesbahn of giftige gedachten besluipen je als een roofdier dat na een diepe slaap wakker wordt. Is de roman waar ik al meer dan een jaar aan werk wel goed genoeg? Is de stem van de verteller wel geloofwaardig? Heb ik überhaupt (nog) wel wat te vertellen? En wat dan precies? En hoe moet het verhaal in hemelsnaam aflopen?

Alsof je door een wesp wordt gestoken. Gelukkig heb ik een nuchtere, sensitieve partner die me er op zulke momenten op wijst dat twijfel noodzakelijk is in het creatieve proces. Juist door te twijfelen, lastige vragen (aan jezelf) te stellen, toelaten dat je emotioneel op drijfzand loopt, boor je diepere lagen aan in je denken, voelen en kennis en leg je wellicht verbanden die je anders niet zou leggen, wat nieuwe ideeën en inzichten kan opleveren. Vertwijfeling als aanjager van creativiteit, zeg maar.

Twijfel is niet populair in het publieke debat. Openlijk zeggen dat je het ‘ook niet weet’ doen maar weinigen, meestal uit angst niet serieus genomen te worden. Maar ook in de persoonlijke sfeer, in discussies met vrienden en familie is het lastig toegeven dat je twijfelt over wat je ergens van vindt. Neem de oorlog. In vredestijd is het betrekkelijk gemakkelijk om tegen oorlog te zijn, welke oorlog dan ook, of tegen de NAVO, verdediger van het imperialistische Westen.

Nou was ik nooit een pacifist. Toen mijn dochter naar de middelbare school ging, zei ik: ‘Als iemand (lees: een jongen, man) je lastig valt, dan bijt je van je af, of je slaat terug.’ Een paar keer ben ik door haar mentor gebeld dat mijn dochter inderdaad een jongen uit haar klas geslagen had, maar dat was terecht volgens de mentor omdat de jongen haar als eerste lastig viel. ‘Goed dat ze zo voor zichzelf opkomt!’

Nadenken over de oorlog in Oekraïne verdring ik, want: te uitzichtloos, te ingewikkeld. Ik ben niet de enige, vermoed ik. Toch vind ik dat we juist lastige vragen moeten stellen en twijfel moeten toelaten. Natuurlijk staat solidariteit met Oekraïne buiten kijf. En is het naïef te denken dat wanneer Oekraïne zich, om verder zinloos bloedvergieten te voorkomen, zou overgeven en Poetin de bezette oostelijke gebieden gunt, dat het einde van de oorlog zou betekenen, nog los van het lot van de Oekraïners in die gebieden. En wie weet zou het Poetin juist aanmoedigen verder naar het westen op te rukken?

Maar hoeveel doden zullen er nog vallen? Het Westen levert steeds zwaardere wapens. Deze week besluiten de leiders van de Europese Unie of ze net als het Verenigd Koninkrijk moderne tanks zullen sturen, wat ze tot nu toe niet deden uit angst voor escalatie. Geen politiek leider heeft het over een exit-strategie uit de oorlog. Omdat ze het echt niet weten? Wat als er een bom op Moskou valt? Wat betekent dat dan voor ons? Raken we nog meer betrokken dan we al zijn? Maar Poetin vrij spel geven is ook geen optie.

Ondertussen draait de oorlogsindustrie wereldwijd op volle toeren. ‘Alles wat fout was, deed het in 2022 goed op de beurs’, stond er eind december in deze krant. Wie wil verdienen op de beurs moet investeren in wapens, fossiele brandstoffen of tabak. De wapenfabrikanten hadden een topjaar. De aandelen van Raytheon (producent van Stinger-raketten en Patriot-luchtafweersystemen) stegen 14 procent, aandelen van Northrop Grumman (bommenwerpers en drones) stegen 39 procent. Het Duitse defensiebedrijf Rheinmetall maakte de grootste koerswinst: 120 procent. Kapitalisme floreert in oorlogstijd. Vernietiging, om daarna weer alles op te kunnen bouwen. Te cynisch voor woorden.

Paradoxaal genoeg floreren vredesbewegingen juist vaak in vredestijd, om oorlog te voorkomen. Denk aan de grote anti-kernwapendemonstraties in de jaren 80 van de vorige eeuw. Tegenover oorlog voelen we ons machteloos. Het beste scenario zou zijn wanneer Poetin door verzet en sabotage in eigen land ten val komt of wordt gedwongen de oorlog te stoppen. Maar dat zal volgens de Oekraïense schrijver Adrej Koerkov niet snel gebeuren, omdat Russen traditioneel trouw aan hun tsaar verkiezen boven vrijheid.

Rest ons dan alleen maar wanhoop? Misschien naïef, maar ik denk van niet. We zijn allang betrokken in deze oorlog; laten we onze kop niet in het zand steken. Iedere (vredes)beweging begint klein, met enkelingen die vragen stellen en durven twijfelen aan eigen ingesleten opvattingen, aan retoriek van leiders en politici.

Christine Otten is schrijver en theatermaker. Deze week vervangt zij Thomas van der Meer.