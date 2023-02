‘Je hoeft echt geen slingers op te hangen hoor’, zei mijn vrouw. Ze stond op het punt naar bed te gaan. Morgen was ze jarig, maar ze had er weinig zin in. ‘Ik ben niet echt in een feeststemming.’ Dat was mijn schuld. Of tenminste, de schuld van de ruzie die we een paar dagen eerder hadden gehad. Het was zo’n ruzie die om niets begint en in alles uitmondt en nog dagen doorwerkt. Nadat ze naar bed was gegaan hing ik de slingers op, juist wel. De volgende ochtend zongen onze dochters en ik Lang zal ze leven en aten we een kleine, maar verrukkelijke appeltaart.

’s Avonds had ik gereserveerd bij een pizzarestaurant. Toen we binnenkwamen, was de eetzaal nog vrijwel leeg. ‘Kies maar een plekje uit’, zei de jongen die in de bediening werkte. We gingen voor een zithoek waar we met zijn vieren naast elkaar op een bank konden zitten. Mijn vrouw en ik naast elkaar; onze dochters links van mij. Ik wees de oudste op een bordje dat boven de bar hing. ‘Kinderen die rennen of schreeuwen verkopen we aan het circus’, stond er. Met grote ogen keek ze me aan. ‘Echt?’ Ja, echt. ‘Maar misschien is het wel het circus van Hans Klok’, zei ze. Ik denk het niet, zei ik. In dat geval gingen ze maar tekenen en kleuren.

Terwijl we onze pizza’s aten, spraken mijn vrouw en ik over Lorenzo Viotti, de onhebbelijk jonge en knappe dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Ze kende hem niet en ik liet een foto zien. ‘O ja’, zei ze, ‘die is zeker knap.’ Op een andere foto stond hij met ontbloot bovenlijf. ‘Jij hebt niet zulke grote borsten’, zei mijn vrouw. Dat wil ik ook helemaal niet, zei ik. Nee, lachte ze, maar je hebt ze dus ook niet.

Nadat ik had afgerekend stond ik op en trok mijn jas aan. Het restaurant zat inmiddels vol. De jas van mijn vrouw lag onder die van mij. Ik pakte hem en hield hem voor haar op. Terwijl ze er eerst met haar ene en daarna met haar andere arm doorheen ging, bedacht ik hoe dit eruit moest zien voor anderen. Onze dochters die de hele tijd zonder te zeuren waren blijven zitten en tekeningen hadden gemaakt, mijn vrouw en ik naast elkaar, proostend met wijn, pratend en lachend. En ik die dan nu heel hoffelijk haar jas voor haar ophield. Het beste van alles: ze deed alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Alsof ik dit elke dag deed. Alsof ik iemand ben die haar het leven makkelijk maakt. Op dat moment, al was het maar voor even, waren we dat ene gezin dat anderen willen zijn. Of in ieder geval, dat we zelf willen zijn.