Het was tijd me te ontdoen van de postzegels, zoals een slang zich ontdoet van zijn vel

Tijdens metaforische graafwerkzaamheden in het huis dat ooit van mijn ouders was geweest, later van mijn moeder en nu van mij, stuitte ik op een grote verzameling postzegels.

Mijn vader was veel geweest, ook filatelist. Hij nam me weleens mee naar de postzegelmarkt op de Nieuwezijds Voorburgwal, waar hoogbejaarde mannen langs kraampjes schuifelden op zoek naar een buitenkans.

Aangezien ik veel ben, maar geen filatelist, meende ik dat het tijd was me te ontdoen van de postzegels, zoals een slang zich ontdoet van zijn vel. Daarnaast was de filatelist aan het uitsterven. Ik heb niets tegen uitsterven, maar nu nog niet.

Via mijn assistent vond ik Martin, naar eigen zeggen een van de laatste postzegelhandelaren in Amsterdam. Hij had het vak nog van zijn vader geleerd. Op een maandagmiddag parkeerde hij zijn Birò voor de deur en kwam binnen alsof hij al jaren bij mij over de vloer kwam. Hij wilde niets drinken en begon door de postzegelalbums te bladeren, de duivel leek hem op de hielen te zitten.

‘Dit is allemaal niets waard’, zei hij. ‘Dit is allemaal niets waard. Vroeger mocht je guldenzegels nog gebruiken, maar sinds 2013 mag dat niet meer.’

In een halfuur was hij klaar.

Op een notitieblokje schreef hij het bedrag dat hij over had voor de verzameling, voegde er nog aan toe dat er af en toe kinderen zijn zaak binnenkwamen en zeiden: ‘Geef me voor een tientje postzegels.’

Zijn dochter had een slagerij, maar hij maakte duidelijk dat de carnivoor de weg van de filatelist zou bewandelen. Eerst de periferie, dan uitsterven.

‘Denk erover na’, riep hij nog. ‘Als ik later op iets echt kostbaars stuit dat ik hier over het hoofd heb gezien laat ik je dat uiteraard weten, want zo ben ik.’

Toen scheurde hij weg in zijn Birò.