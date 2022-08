Het was qua saaie gesprekken net alsof we in een gewoon, niet-rijdend café stonden

Beeld Cindy Hoetmer artikel

Het eerste deel van de reis zat er een gamende jongen naast me die gaandeweg indringender naar zweet begon te ruiken, hoewel de airconditioning van de trein prima werkte. Wellicht was het spelletje dat hij speelde spannend, maar aan zijn gezichtsuitdrukking en lichaamshouding was dat niet te zien. Alles aan hem drukte lusteloosheid uit, behalve zijn zweet. Een stukje van zijn elleboog en knie bevonden zich in de ruimte die eigenlijk bij mijn zitplaats hoorde. Je zit op mijn helft, wilde ik zeggen, zoals ik vroeger tijdens de autorit naar onze vakantiebestemming op de achterbank altijd tegen mijn broertje schreeuwde, waarna mijn moeder altijd iets snauwde als ‘koppen dicht, anders keren we nu om’. Ditzelfde schreeuwde ik nu inwendig naar mezelf, om te voorkomen dat ik verteerd zou worden door ergernis. De trein kon hier niets aan doen, hetzelfde overkwam me vaak in het vliegtuig. Alleenreizende mensen zouden niet gedwongen moeten worden een piepklein tweezitsbankje met een wildvreemde te delen, vind ik, maar dat is waarschijnlijk een egocentrische en milieuvervuilende gedachte.

Bezorgdheid over het klimaat was niet de reden dat ik met de trein naar Frankrijk ging. De trein was voor deze reis het meest praktische vervoermiddel. Maar er is, naast alle andere heel erge crises, ook een ander klein crisisje: de reiscrisis. Precies op het moment dat Schiphol is geïmplodeerd, zijn er ook problemen met de Thalys. Ze staan uren stil op het spoor zonder airco, waarna verhitte reizigers ruiten stukslaan, en ook vallen er elke dag een paar uit. Mensen stranden in Brussel en moeten zelf maar uitzoeken hoe ze de nacht overleven en er zijn ook treinen die helemaal niet vertrekken. In de Thalys waar ik in zat stonden wat mensen verdwaasd in het gangpad. Ze hadden voor de vorige trein gereserveerd, maar die was geannuleerd. Deze, een trein later, zat vol, dus ze moesten staan.

We hadden een kwartier vertraging. Dat boeide niemand, ook de zwetende jongen kon het niets schelen – of wel, maar hij was uitdrukkingsloos – terwijl het voor mij extra spannend was, want ik moest voor de overstap een klein stukje met de Parijse metro en mijn tijd was al krap. Maar ik arriveerde op tijd en ging opgelucht zitten in een andere, dit keer Franse, hogesnelheidstrein. Van de Franse spoorwegen had ik dagen eerder al een montere mail ontvangen waarin ze uitlegden dat het warm was en dat treinen soms stukgaan. Neem vooral veel water mee, stond er. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus ik sleepte drie literflessen spa blauw mee in een rugtas, als een goed voorbereide dromedaris.

Mijn kroegvriend Michiel zat ook in deze trein (maar dan in de eerste klas). Dit was niet toevallig, we waren op weg naar dezelfde bestemming: een stel vrienden in een prachtig vakantiehuis. We ontmoetten elkaar in de restauratie, aan een paarse perspex statafel in de vorm van de letter Y. De Franse barman die twee smerige koffie voor ons maakte, bleek vaak in Nederland te zijn geweest. Hij sprak wat Nederlands, en zijn uitspraak was behoorlijk goed. Je kon horen dat hij lang had geoefend op de G’s. Hij vertelde ons dingen die we al wisten over Nederland, namelijk dat het erg duur is geworden, dat hotels niet meer te betalen zijn en dat het vol zit met toeristen, maar omdat hij het in gebrekkig Nederlands vertelde klonk het toch exotisch. Ik voelde wat sympathie voor de man, want hij vertelde dat hij van metal hield, maar toch begon ik me na een tijdje te vervelen. Ik keek uit het raam naar het landschap tussen Reims en Nancy, terwijl Michiel de conversatie voortzette. Het was qua saaie gesprekken net alsof we in een gewoon, niet rijdend, café stonden. Treinreizen is, ondanks de problemen met hogesnelheidslijnen, vergeleken met vliegen eigenlijk vrij geweldig.