Het was duidelijk dat de Franse politie geen moeite heeft met etnisch profileren

We zouden een weekend naar Parijs. Dit keer niet met de tgv, maar gewoon op de ouderwetse manier met de auto. We vonden een betaalbaar hotel met een garage, niet ver van het centrum, in een buurt die we niet goed kenden. Onderweg zouden we in België halt houden bij een frietkot om te ontdekken of de frieten nog altijd zo goed smaken.

In Parijs bracht de tomtom ons langs het Stade de France, een van Frankrijks grootste voetbalstadions, gelegen in Seine-Saint-Denis. Op de Avenue des Fruitiers moesten we stoppen voor een verkeerslicht, toen we werden opgeschrikt door een oorverdovende knal. Een regen van glassplinters daalde neer in de nek van mijn geliefde, die naast me op de passagiersstoel zat. Toch bezat ze de tegenwoordigheid van geest om nog om te kijken. Ze zag hoe een lange arm door het stukgeslagen achterraam van de auto naar binnen stak, om een handtas weg te grissen die op de achterbank lag. Aan de arm zat een grijnzende kop vast.

Het duurde even voordat ik me had gerealiseerd wat er was gebeurd. Ik stapte uit, nog juist op tijd om twee mannen te zien weghollen. Een van hen, die met mijn tas, draaide zich nog om en stak zijn middelvinger op. Toen renden ze een zijstraat in. Weg, voorgoed verdwenen.

Ik zette de auto aan de kant en we stapten uit. Mijn geliefde schudde haar haar uit en veegde de splinters van haar kleren. Zo te zien was ze godzijdank ongedeerd gebleven. De auto lag vol glasscherven. Daarna maakte paniek zich van mijn meester. Wat zat er in de tas? Gelukkig vond ik mijn geld en pasjes in mijn colbert, dat ook op de achterbank lag, maar dat ze ongemoeid hadden gelaten. Wel was ik mijn brillen kwijt, de sleutels en mijn paspoort.

Tien minuten later werden we omringd door vier politiewagens. De agenten trokken plastic handschoenen aan en namen monsters van de achterbank. Nog op straat staande werden we ondervraagd.

‘Des Africains?’

‘Vermoedelijk.’

‘Zwart?’

‘Zéér zwart’, zeiden we naar waarheid.

Het was duidelijk dat de Franse politie geen moeite heeft met etnisch profileren en wij in die situatie eigenlijk ook niet. Een van agenten pakte een iPad en toonde ons foto’s van mogelijke daders, allemaal jonge zwarte kerels. Omdat het zo snel was gegaan, dorsten wij geen van hen met zekerheid aan te wijzen. Terwijl een paar agenten bespraken of zij alsnog de achtervolging zouden inzetten, stapten we in onze gevandaliseerde auto en reden achter de politie aan ten einde op het bureau aangifte te doen. Een vrouwelijke agent deed het papierwerk en noteerde alles nauwkeurig. Op een gegeven moment vroeg ze: ‘Waren ze zwarter dan ik?’

We keken haar aan. Ze was koffiekleurig. Mijn geliefde, die een tijdje op Jamaica heeft gewoond, dacht dat ze waarschijnlijk uit de Cariben kwam. We antwoordden: ‘Ja, veel zwarter.’

Uren later dan de bedoeling was, arriveerden we in het hotel. Daar keken ze bedroefd naar het kapotte raam, maar ze wisten een oplossing. In een mum van tijd stond een zwarte man, ter lengte van een basketballer, onze auto te stofzuigen. Daarna zette hij een stuk karton in het raam en plakte het af met vuilniszakken. We gaven hem een grote fooi en drukten hem dankbaar de hand, een geste die hij honoreerde met een wegwerpgebaar en een brede grijns.

’s Nachts sliep ik tegen de rug van mijn geliefde en droomde van mijn oudere halfzusje, die als een van de eersten in Amsterdam een affaire had met een zwarte vent. Sam Middleton, een Amerikaanse schilder die in ons land was blijven hangen, de Donald Jones van de beeldende kunst. Mijn vader vond het prima en op een keer, toen hij er door de buren op werd aangesproken, antwoordde hij vol trots: ‘Wij zijn bij ons thuis kleurenblind.’

Na het ontwaken zocht ik hem op en las dat Sam Middleton in 1917 in New York is geboren en in 2015 in Schagen is overleden. Er zijn kunstenaars die de omgekeerde richting zijn gegaan. Vrolijk werk, erg kleurig, een beetje Dufy-achtig, hij werd ‘de eerste Afro-Amerikaanse kunstenaar van de Lage Landen’ genoemd. In kunsthistorische taal heet het dat hij ‘deel uitmaakte van de aanzienlijke contingentie van expatriate Afro-Amerikaanse kunstenaars’. Het Stedelijk zal hem binnenkort herontdekken, als dat niet al gebeurd is.

Ons werd aangeraden op de terugweg niet weer langs het Stade de France te rijden. De zojuist gespeelde bekerwedstrijd tussen Toulouse en Nantes (5-1) had de buurt nog onveiliger gemaakt. Ingebeukte autoramen, het gebeurde zeker tien keer per etmaal, ook op klaarlichte dag. Het zou morgen bovendien 1 mei zijn, de Dag van de Arbeid. En van het Oproer, dus wegwezen uit Parijs.