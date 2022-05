Het was de avond van de ontknopingen en dat is vrágen om emoties

Het was in veel opzichten de zondag van de ontknopingen. Een linke aangelegenheid, want ontknopingen breien ergens een eind aan, en dat brengt geheid gelazer én emoties met zich mee.

Zondagavond was dat niet anders, toen Studio Sport de ontknoping van de laatste Eredivisie-speelronde uitzond. Bovenin stond niets meer op het spel, maar onderin moesten meerdere voetbalclubs nog vrezen voor het degradatiespook. In zo’n geval gaat er niets boven het zalige gevoel van onwetendheid - hetgeen een stuk moeilijker te bereiken is dan het lijkt (zie maar eens van die Twitter-app af te blijven). Maar het lukte, en dus waren de welkomstwoorden van ‘Mr. bord op schoot’ Tom Egbers uiteindelijk mijn enige houvast. En zodra Tom Egbers woorden als ‘de-gra-da-tie’ en ‘na-com-pe-ti-tie’ in staccato uitspreekt, weet je dat het menens is.

Studio Sport deed vervolgens precies wat (sport)televisie zo mooi kan maken, door de ontknoping (op een goede manier) volledig uit te melken. Wedstrijden als N.E.C.-Fortuna Sittard en Heracles Almelo-Sparta Rotterdam werden becommentarieerd alsof hier niets minder dan de wereldvrede op het spel stond. De commentatoren kozen hun woorden daarbij uiteraard extreem zorgvuldig, zodat we pas wisten wie degradeerden ná het zien van alle belangrijke wedstrijden. Alle emoties van fans en spelers werden door de regie keurig opgespaard, om spoilers te voorkomen.

Supporters van Fortuna Sittard Beeld NOS

Door dit ouderwets voortreffelijke speelplan, konden we tot ver ná 19.00 uur meeleven met furieuze trainers, gelaten clubbestuurders en huilende supporters. Het was in alle opzichten de hogere kunst van een volmaakte ontknoping. Studio Sport is al zo lang een instituut dat elk meninkje inmiddels aanvoelt als een cliché, maar in het vertrouwde zit soms óók gewoon de meeste bevrediging.

Dat laatste gold ook voor de twaalfde seizoensfinale van het onverwoestbare Boer zoekt vrouw – nog zo’n instituut waarover alles wel gezegd is. In tegenstelling tot de hoogoplopende voetbalemoties, toonde Boer zoekt vrouw zich juist de troonhouder van de ingetogen ontknoping, met een reünie-aflevering waarin vooral werd teruggeblikt. Fans konden de hele week speculeren welke stellen nog bij elkaar waren, maar die vraag werd razendsnel beantwoord. Boer zoekt vrouw hield het klein, met veel kabbelende gesprekjes en ongemakkelijke grappen. Tussendoor werden we getrakteerd op diepgravende uitspraken als ‘we verstonden elkaar zonder iets te zeggen’, of ‘het wauw-effect bleef uit’.

Zeven van de tien stellen bleken nog bij elkaar te zijn, en dus sprak presentator Yvon Jaspers van een ‘topoogst’. Er zaten sprookjes tussen, maar dat moest vooral niet te sterk worden benadrukt. Deelnemer Maud – de publiekslieveling van dit seizoen – besloot te gaan samenwonen met boer Evert. Een mijlpaal, maar Maud vatte zowel die stap als het programma haarfijn samen: ‘Jullie moeten het niet romantiseren.’

Studio Sport en Boer zoekt vrouw deden niet per se iets nieuws, maar gaven ons wel iets wat weinig tv-programma’s uiteindelijk écht beheersen: een bevredigende ontknoping met precies de juiste hoeveelheid emotie.