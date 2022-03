Het warme welkom voor vluchtelingen kan een begin zijn van politieke klimaatverandering

De Volkspartij was er vroeg bij: direct na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne verzocht ze de burgemeester per brief een ‘belangrijk aantal’ vluchtelingen op te vangen, ‘desnoods noodopvang’. Dit in de stad die bekend werd van de oploop tegen asielzoekers, geen zeven jaar terug.

Destijds ging Ed Hobo met vrouw, dochter en protestborden (‘ik wil later geen hoofddoek dragen’) door de straten. Net als twee anderen van de Volkspartij, Danker Kouwen en Sander Booij, was hij deel van het verzet tegen de komst van een asielcentrum. Dat begon met tumultueuze demonstraties (‘Uw dochter 12 jaar? Dan is ze voor een vluchteling gebruiksklaar’) en eindigde in lomp schreeuwen van een groep relschoppers tijdens een informatieavond, waar spreker Dasja Abresch werd uitgejouwd (‘daar moet een piemel in’) omdat ze het voor vluchtelingen opnam. Ook kreeg ze een baksteen door de ruit.

Spandoek in Steenbergen, 2015. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Zo bereikte de vorige vluchtelingencrisis haar kookpunt, najaar 2015, in Steenbergen, Heesch (dode big in boom, ‘volk zegt nee’) en Geldermalsen (menigte belaagt gemeentehuis, agent schiet in de lucht). Ook daar zeggen ze nu: het ging niet over vluchtelingen, het ging over de manier waarop. En het ging over ándere vluchtelingen.

‘Dat waren alleenstaande mannen’, zegt Ed in de keuken van zijn gereedschappenzaak, ‘nu zijn het vrouwen en kinderen. De mannen blijven om hun land te verdedigen’.

Ed vertelt onversaagd over wat een tournure lijkt, maar het volgens hem niet is. Dat verzet is toen ‘uit de hand gelopen’ omdat de gemeente het asielcentrum doordrukte, zegt hij. Het ging bovendien om vluchtelingen ‘met een andere mentaliteit’. Oekraïne is zo dichtbij als een vakantieland, ‘en het zijn christenen’. Dus keken ze ook bij Ed thuis de kledingkast na, en gaven grif . ‘Dit is toch meer een dicht-bij-je-bedshow.’

Protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Steenbergen, 2015. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Kalm ligt Steenbergen onder de lentezon, met in de winkelstraat restaurant Noorsin, supermarkt Krowka en de Surinaamse broodjes van Effe Anders. Voor het gemeentehuis de Oekraïense vlag. Net als elders zoemt het van liefdadigheid: een viaduct wordt ’s avonds geel en blauw uitgelicht en bij het bevrijdingsmonument zijn blauwe en gele viooltjes geplant.

Zeven maanden terug keek ik door bewaakte hekken naar vluchtelingen die Zoutkamp hadden bereikt: wie hulpgoederen bracht, werd weggestuurd. Op Heumensoord bivakkeerden gezinnen in koude tenten, door zwart landbouwplastic aan het zicht onttrokken. Ministers wrongen zich in bochten om zo min mogelijk vluchtelingen toe te laten, met lange tanden stelden gemeenten noodopvang beschikbaar. Want er was niks, er was woningnood.

Nu stoomt het Rijksvastgoedbedrijf leegstaande gebouwen klaar voor vluchtelingen, hetzelfde Rijksvastgoedbedrijf dat vier maanden geleden niets van vluchtelingen wilde weten. De koning vangt gezinnen op in een jachtslot met beeldenvijver, kegelbaan en doolhof.

Nederlanders maken graag morele bokkensprongen, vaak uit economisch belang, maar dit is een viervoudige axel. De hardvochtigheid tegen vreemdelingen, in twee decennia politiek gemaakt, begint ineens te smelten.

Zelfs Geert Wilders raakte in de war. De man van het Polenmeldpunt (officieel het ‘Meldpunt Midden- en Oost-Europeanen’) heeft nu een ingewikkeld verhaal over ‘tijdelijk een beperkt aantal échte vluchtelingen’. In Harskamp, waar ze een halfjaar geleden ‘eigen volk eerst’ schreeuwden tegen Afghanen, vroegen bewoners bezorgd of die paar ‘donkere mensen’ wel echt uit Oekraïne kwamen.

‘Niemand is racistisch’, zegt Ed Hobo, ‘in mijn familie komen op verjaardagsfeestjes veel buitenlanders. We houden alleen niet van mensen die lanterfanten.’ Een asielzoekerscentrum voor Oekraïners, ‘hier zou niemand er problemen mee hebben’.

De informatieavond eindigde in lomp geschreeuw, 2015. Beeld Robert Vos / ANP

Het is wonderlijk, zegt Dasja Abresch in haar achtertuin, die plotselinge generositeit. Maar waarom zou je daar over zeuren?

Na haar vluchtelingentoespraak werd ze op straat uitgescholden. Dat stond niet voor het Steenbergen dat ze kende, ‘dus ik verheug me liever over wat nu gebeurt’. De inloopochtend voor buurtbewoners die overwegen een vluchteling in huis te nemen, was drukbezocht. ‘Wat schiet je er mee op om dan te zeggen: jij was eerst tegen vluchtelingen. Laten we hopen dat dit een vliegwiel is. Dat het zo blijft.’

Vijf maanden terug schreef ik over de Armeense Ljowa die het land werd uitgezet, 7 jaar oud, hier opgegroeid, als voorbeeld van keihard vreemdelingenbeleid. Deze week kreeg hij alsnog een verblijfsvergunning – weer een teken van politieke klimaatverandering.