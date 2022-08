Het vrolijkste nieuws over het klimaat komt uit, jawel, India

Het is een doorlopende opsomming in het dagelijkse nieuws geworden: de conditie van ons klimaat. Gister verscheen een bericht over de methaanuitstoot van vier vuilnisbelten in Argentinië, India en Pakistan, die qua invloed op het klimaat vergelijkbaar is met de uitstoot van 2,4 miljoen auto’s per uur. ‘Ha’, dacht ik, ‘gelukkig pak ik zo vaak mogelijk de fiets, anders waren het 2.400.001 auto’s geweest.’

Een volgend nieuwsbericht ging over de extreem lage waterstanden van Europese rivieren. Dit leidt tot onbevaarbare rivieren en problemen voor de drinkwatervoorziening en landbouw. Verder is het gebrek aan water onvoordelig voor een paar struiken en beestjes, maar urgenter zijn uiteraard de financiële gevolgen: als de Rijn te ondiep wordt voor de scheepsvaart, is dat dramatisch voor de Duitse economie. Overigens gooit de natuur roet in eigen eten, want als onze spulletjes niet vervoerd kunnen worden over het water, schroeven we het vervuilende vlieg- en vrachtverkeer gewoon op.

Slecht nieuws ook voor Noord-Amerikaanse boomsoorten: dennen en sparren blijken last te hebben van de toenemende droogte en hitte. Vooral in Centraal-Europa sterven veel fijnsparren, wat vervolgens effect heeft op het vermogen van bossen om CO 2 op te nemen. Nu is het voor bomen sowieso een gure toestand geworden; als die dingen niet bezwijken aan droogte of hitte, zorgt de houtkap daar wel voor, en alles wat daarna nog bibberend overeind staat, wordt alsnog te grazen genomen door massale bosbranden.

Je zou er wanhopig van worden. Als individu kan ik melk en vlees boycotten, de auto wegdoen en mijn man vragen of we toch niet een stel geitenwollensokkenzeikerds moeten worden, maar wat voor zín heeft dat? Invloedrijke bedrijven blijven vooreerst gericht op rendement, dat is een ander woord voor onverschilligheid, waardoor partijen als de Rabobank en veevoedermultinationals zich van elke verantwoordelijkheid in de stikstofcrisis blijven verschonen. Overigens heeft de boerenleenbank aangekondigd 76 miljoen euro opzij te zetten voor melkveeboeren die hun lening niet kunnen terugbetalen. Niet dat dat werkelijk nodig is; de bank verwacht dat de boeren gecompenseerd worden uit het stikstofpotje van 30 miljard dat de overheid heeft gereserveerd. We zijn allemaal liberaal tot iemand z’n portemonnee moet trekken.

Vrolijker nieuws las ik in het augustusnummer van National Geographic. Daarin staat een reportage over India, de op drie na grootste CO 2 -uitstoter ter wereld. De gemiddelde Indiër heeft een bescheiden leefstijl, maar met een bevolking van 1,4 miljard tikt het toch aardig aan. Bovendien zorgt de groeiende middenklasse in India voor een toenemende vraag naar een comfortabel leven, waardoor we rekening moeten houden met het scenario dat alle Indiërs straks een airco kunnen betalen. Maar dan nu dus dat vrolijke nieuws: ze zijn in India als een dolle bezig met hernieuwbare energiebronnen. Van gigantische zonneparken en de ontwikkeling van groene waterstof tot energiezuinige gebouwen en de aanleg van ‘slimme steden’.

Het beste medicijn tegen de wanhoop kwam in de reportage van ene heer Solanki, een hoogleraar zonne-energie in Mumbai. Die heeft verlof opgenomen voor een elf jaar (!) durende rondreis door India om mensen te mobiliseren voor de strijd tegen klimaatverandering. Ook heeft hij een stichting opgezet die vrouwen op het platteland begeleidt bij het monteren en verkopen van zonnelampen en -panelen. Solanki wil met zijn rondreis een volksbeweging op gang brengen om van onderaf een zonnerevolutie te ontketenen. Niks geen gejammer over het nietige individu, maar een onwrikbaar geloof in de oceaan van talloze druppels die burgers samen kunnen vormen.