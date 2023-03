Het voornaamste probleem van Uber was dat ze na verloop van tijd zelden tot nooit kwamen

Vroeger had je taxi’s. Die belde je bij hoge uitzondering: als je ’s nachts een lekke fietsband had of, glamoureus, in het holst van de nacht naar het vliegveld moest.

Taxi’s waren Mercedessen met een man erin, die niet altijd, maar wel vaak, een zin begon met ‘Ik heb niks tegen buitenlanders, maar.’ Als je zo’n taxi nodig had, dan belde je een nummer (in Amsterdam was dat nummer heel makkelijk, allemaal zevens) en dan nam er een vrouw op. Die vrouw was bits. Als ik die vrouw aan de telefoon had, stelde ik me haar altijd voor in een donker kantoor, met een paar telefoons en beeldschermen voor haar neus en een grote asbak op tafel, peuk in de linkermondhoek, zodat ze je al doorrokende toch nog bits te woord kon staan.

Toen kwam Uber. Uber was een superhandige app. Je hoefde niemand te bellen, een enorme pre in het leven. Dan zag je op je telefoon dat er een klein digitaal autootje je huis naderde. Je bestemming had je ingetoetst, dus je hoefde niet met de chauffeur te praten. Je hoefde ook niet te betalen, althans, zo voelde het, want het geld werd afgeschreven. En het was goedkoper dan een taxi.

Dit leek te mooi om waar te zijn, en dat was het ook. Het begon al met het feit dat Uberchauffeurs heel slecht betaald werden. Dat wist iedereen, maar niemand deed iets met die kennis. De Uberritten werden wel steeds duurder; iets met ‘dynamisch tarief’.

Het voornaamste probleem was dat ze na verloop van tijd zelden tot nooit kwamen. Als je er een bestelde, zag je dat zwarte autootje op je scherm, maar het stond stil. Na een minuut of tien werd de rit geannuleerd, en dan kreeg je een nieuw autootje toegewezen. Na een minuut of tien annuleerde dat autootje ook, en dan kreeg je weer een nieuw autootje. Zo stond je al gauw een half uur over je telefoon gebogen te kijken naar kleine stilstaande autootjes, om vervolgens in de regen op de fiets te springen, ergens te laat te komen, en te betalen omdat je zelf de laatst aangeboden rit moest annuleren.

Zo stond ik laatst weer op een straathoek naar stilstaande autootjes te kijken, toen ik me ineens het nummer van de gewone taxidienst herinnerde, want dat was dus heel makkelijk en bovendien opgeslagen in het allerbest werkende deel van mijn hersens: de telefoonnummers-voor-1995-amygdala.

Die ene vrouw nam op. Ze was nog steeds nors. Maar ze praatte met me, en zei dat ze een taxi naar me toe zou sturen. Een tijdje stond ik daar, op die hoek. En toen kwam er een taxi. Hij bracht me naar huis.

Thuisgekomen vertelde ik dolenthousiast over mijn ontdekking. ‘Je kunt ze bellen. En dan praten ze terug. En dan komt er een taxi.’