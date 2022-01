Het voordeel van de twijfel voor stapelaar Dennis Wiersma, de leerling onder de ministers

Teleurstellend: een VVD’er als minister voor primair- en voortgezet onderwijs. En dat terwijl de ongewoon ambitieuze onderwijsparagraaf in het regeerakkoord vooral D66-ideeën ademt. De oplossing van twee kolossale problemen, het groeiende lerarentekort en de dalende leerprestaties in de basisvakken, wordt toevertrouwd aan een bewindsman van een partij waarin visie op onderwijs decennialang bijna triomfantelijk afwezig is.

Want ja, Robbert Dijkgraaf als minister voor hoger onderwijs was een catch voor D66, een inhoudelijk zwaargewicht van buiten de politiek. Daar stelde de VVD een partijtijger tegenover, misschien een slimme jongen, maar vooralsnog een lichtgewicht.

Dennis Wiersma (35) doorliep een bliksemcarrière als Tweede Kamerlid, vervangend staatssecretaris en tijdelijk minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de Tweede Kamer foeterde hij obligaat over uitkeringsfraude en tegen meer inclusie en diversiteit in het hoger onderwijs – precies zoals de baas het van hem verwachtte. Uit dank voor trouwe dienst krijgt hij nu een echt ministerschap. Zo’n loodzware post zou tijdens een onderwijscrisis geen beloning mogen zijn.

De VVD-denkbeelden over onderwijs zijn volkomen voorspelbaar. Verder dan hameren op ‘excellente’ scholen, prestatiebeloning voor leraren, meer digitalisering, meer aandacht voor ondernemerschap en leraren meer uren laten werken kwam de VVD de laatste jaren niet. Vooral retoriek. Met enkele excellente leraren en scholen (wie stelt dat trouwens vast?) krik je de kwaliteit van het hele onderwijs nauwelijks op. Evenmin lok je zo de beste leraren naar scholen die hen het hardste nodig hebben. Kinderen die de pech hebben op een zwakke school te zitten help je er ook niet mee.

Uiteraard heeft de VVD de schoolbestuurders, de ‘publieke ondernemers’ zonder bedrijfsrisico, nooit een strobreed in de weg gelegd. Ook Wiersma zal de macht van de bestuurders en onderwijsraden niet willen breken. Hij kan de belastingbetaler dus niet garanderen dat het vele extra onderwijsgeld bij leraren en leerlingen terechtkomt. Je zou bijna denken dat er gekozen is voor een onervaren onderwijsminister om de PO- en VO-raad tevreden te houden.

Maar goed, iedere nieuwkomer is het voordeel van de twijfel gegund, zeker een 35-jarige. Een atypische VVD’er is Wiersma wel. Alleen al zijn uiterlijk, fris en vriendelijk, met hipsterbaardje. En zijn cv. Hij was bestuurslid van studentenvakbond LSVb en voorzitter van FNV Jong – niet heel JOVD-achtig. Hij beging de stommiteit om op de kieslijst van Emile Ratelbands partij te staan, maar ach, het schaap was toen 17. Wat een waanzinnig gaaf land is het waar je na zo’n misstap toch nog minister kunt worden.

Wiersma, zoon van een snackbarhouder, is geen kind van de elite. Hij heeft een interessante onderwijscarrière: begonnen op het vmbo stapelde hij diploma’s (onderweg zat hij één jaar op de lerarenopleiding) tot en met de universiteit. Hij kent persoonlijk de kansenongelijkheid, het gevecht om niet onderschat te worden vanwege je afkomst – een groot voordeel. Hopelijk begrijpt hij, als iemand die de weg omhoog heeft gevonden, dat een meritocratie ook bij gelijke kansen verliezers kent.

Wiersma studeerde sociologie, het nachtmerrievak van zijn baas Mark Rutte. Hij zal bij die studie hebben gehoord over institutionele discriminatie, onbewuste lage verwachtingen en selffulfilling prophecy – academische prietpraat voor veel VVD’ers. Ook zal hij kaas hebben gegeten van statistiek, zodat we een onderwijsminister krijgen die wél begrijpt hoe alarmerend de gestage daling van Nederland op de ranglijsten van het Pisa-onderzoek is.

Laten we hem niet bij voorbaat afschrijven, deze leerling onder de ministers. Misschien inspireert de wrakke staat van ons onderwijs hem tot onliberale overheidsinmenging. Slechter dan een lange reeks voorgangers kan hij het niet doen.