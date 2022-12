Het Volkskrant-commentaar: Europa kan zich nu geen handelsoorlog met de VS veroorloven

In Brussel klinkt ferme taal over Joe Bidens grote klimaatwet. Dat luidt een gevaarlijke fase in, waarbij een handelsoorlog moet worden voorkomen.

Helemaal vrij van ironie is het natuurlijk niet, gezien het mondiaal gedeelde belang om zo snel en zo veel mogelijk te investeren in schone energie, maar er dreigt een trans-Atlantische handelsoorlog over de Amerikaanse Inflation Reduction Act, president Bidens grote klimaatwet en een van zijn belangrijkste overwinningen in het Congres.

De Inflation Reduction Act bevat een breed pakket groene subsidies en belastingvoordelen om schone producten (zoals elektrische auto’s) te stimuleren, ter waarde van bijna 400 miljard dollar. De klacht van de Europeanen – en Japanners en Zuid-Koreanen – is dat de manier waarop dat gebeurt, bijvoorbeeld met belastingvoordelen voor Amerikanen die een Amerikaanse elektrische auto kopen, protectionistisch is en tegen de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het land waar nu trouwens verreweg de meeste elektrische auto’s, ook Europese, worden gemaakt is China.

Afgezien van hun terechte klachten over de Inflation Reduction Act klagen Europeanen ook over de volgens hen kunstmatig hoge prijzen die ze moeten betalen voor Amerikaans vloeibaar gas. Maar die hoge marktprijzen zijn juist het gevolg van Europa’s eigen strategische blunders: de langjarige verslaving aan goedkoop Russisch gas.

Hoge energieprijzen zijn een extra complicerende factor voor het Europese bedrijfsleven. De oplossing hiervoor moet niet zozeer worden gezocht in subsidies of verwijten aan de landen die Europa nu aan energie helpen, maar in aanpassingen in Europa zelf, in lijn met de geopolitieke realiteit: hoe sneller de transitie van fossiele brandstoffen naar schone alternatieven, hoe beter. Voor de planeet, en voor Europa.

Maar wat te doen aan de Inflation Reduction Act? In Brussel wedijveren politici en bedrijven over wie het hardst de noodklok kan luiden. Daarmee is ook het moment aangebroken voor de ferme taal – een gevaarlijke fase in handelsconflicten, die niet mag ontsporen.

President Macrons staatsbezoek aan de Verenigde Staten bracht enige hoop. Voordien pleitte Macron voor een ‘Buy European Act’, na afloop sprak hij van een ‘doorbraak’. Biden zag kansen voor ‘aanpassingen’ die de Europese bezwaren deels kunnen wegnemen. Op ambtelijk niveau is hierover al enige tijd overleg. Nu de leiders de richting aangeven, kan hopelijk iets worden bereikt.

Ondertussen kondigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zondag aan dat de Europese Unie met een ‘structureel’ antwoord moet komen op de Amerikaanse klimaatwet. Ze wil onder andere de EU-regels voor staatssteun versoepelen, opdat lidstaten hun eigen industrie meer kunnen steunen. Volgens haar moet ook opnieuw bezien worden of nieuwe, extra financiering op EU-niveau nodig is, een potentiële splijtzwam binnen de EU.

Gelukkig lijkt aan beide zijden van de oceaan het besef te leven dat dit een zeer ongelegen tijdstip is voor een open handelsoorlog tussen de twee blokken die nu gezamenlijk – via steun aan Oekraïne - Russische agressie proberen te stoppen in Oekraïne. Volgens Von der Leyen zal de EU ‘adequaat’ antwoorden op de nflation Reduction Act zonder zich te verliezen in een ‘dure handelsoorlog midden tijdens een echte oorlog’. Gezien de extreme omstandigheden waarin Europa is beland, is het cruciaal dat die woorden worden omgezet in daden.