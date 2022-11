Het voetbal moet worden gered van de Fifa, die het spel met oliedollars besmeurt

Een peiling op de nationale radio: of ik naar de wedstrijd van het Nederlands elftal ga kijken. Of dat ik uit protest radio en tv uit zet. De suggestie is zo idioot als de oproep Poetin op de knieën te dwingen door de thermostaat een graadje lager te zetten. Ik zit boven op mijn tv-scherm en dirigeer, paai, dreig, jubel en vlei Oranje richting goud.

Niet naar Qatar kijken is alsof je gelooft dat een beter milieu begint bij jezelf. Natuurlijk moet ieder voor zich al het mogelijke doen om de aarde leefbaar te houden – daarom de thermostaat graden lager – maar een WK voetbal dat respect voor de mensenrechten uitdraagt, komt, net als een leefbare planeet, allereerst aan op collectieve actie, op het veranderen van het systeem. En op dat punt falen landen die vooropliepen in verontwaardiging over de hedendaagse slaven die zich doodwerken in Qatar. (Die na de finale de stadions ook weer gaan afbreken.)

Nederland, Engeland, Wales, België, Duitsland, Denemarken en Zwitserland besloten toch maar geen OneLove-band te dragen toen de Fifa aankondigde daar een gele kaart voor te geven. Eerder lieten ze weten een mogelijke boete wel te zullen betalen. Toen de Fifa het waagde dat bespottelijk dreigement te uiten, hadden de zeven teams moeten besluiten dan maar niet te spelen.

Zoals de Franse krant Libération schreef: ‘Door met de gele kaart te dreigen, schendt de hoogste autoriteit van het wereldvoetbal het heilige der heiligen: het spel zelf.’ Normaal komt de Fifa met het argument dat sport en politiek gescheiden dienen te zijn (kul natuurlijk, nationale sport heeft altijd ook politieke betekenis), nu bracht de bond zelf Qatars reactionaire politiek het veld op.

De afgelopen jaren beloofde de Fifa goede afspraken met de oliestaat. Nu de voetbalwereld in Doha is neergestreken, steekt Qatar zijn middelvinger op. Toch maar geen bier te koop rondom het stadion. Alles met meer kleuren naast elkaar is haram. Na wat de oliestaat moest slikken om het WK te behouden, is de zucht de geschonden eer te wreken groot. De Fifa keurde het Belgische uitshirt en een felgekleurd opwarmshirt af. In het uitshirt staat (onleesbaar) het woord LOVE, het bonte T-shirt zou aan een regenboog kunnen doen denken.

Waarmee de Fifa uiteindelijk zichzelf diskwalificeert. De kleptocratische optelsom van steekpenningen, illegale kaartenhandel, gekochte WK-toernooien en gecorrumpeerde Fifa-verkiezingen had allang het einde moeten inluiden van deze wereldvoetbalbond, het schandaal Qatar vraagt om een nieuwe alliantie. Zo ontkent de huidige Fifa-baas Gianni Infantino dat de bouw van voetbalstadions duizenden mannen het leven heeft gekost; hij stelde dan ook geen compensatiefonds in voor de nabestaanden van alle omgekomen arbeidsmigranten. Infantino spreekt van slechts drie doden. Sinds oktober 2021 woont hij zelf in Doha, twee van zijn kinderen gaan er naar school. Dichtbij Saoedi-Arabië, dat het WK in 2030 wil organiseren.

Het voetbal moet worden gered van de Fifa. Die besmeurt het spel met oliedollars en intolerante politiek. Het is ondenkbaar dat zonder de voetbalgrootheden Duitsland, Engeland en Nederland dit toernooi was begonnen. En als ze een krachtige lobby waren begonnen, zouden meer landen zich hebben aangesloten. Maar de kans dat de voetballanden zich bevrijden van de Fifa is bitter klein. Zo steunt de KNVB doodleuk Infantino’s kandidatuur voor een derde termijn. En zodra de finale is gespeeld, zitten westerse regeringen in Doha aan tafel met de emir van Qatar te bedelen om vloeibaar gas. Er zit niets anders op dan dat de menslievende elftallen spelen met een rouwband.