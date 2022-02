Het verteltempo in ‘Jekels jacht’ is Omroep Max-achtig traag

Wie regelmatig RTL Boulevard kijkt, heeft kunnen zien dat programmamaker en natuurkundige Diederik Jekel zich de afgelopen tijd heeft ontwikkeld tot een heldere, rustige uitlegger van corona- en pandemievraagstukken. En passant fileert hij – laatst nog – de Doutzens van deze wereld door er fijntjes op te wijzen dat iemand die op Instagram ‘vragen stelt’ niet per se iemand is met veel verstand van virologie en epidemiologie en dat het schadelijk kan zijn om elk complottheorietje dat zo’n influencer deelt onweersproken te laten.

Diederik Jekel schreeuwt instructies naar de muzikant op de locomotief in ‘Jekels jacht’. Beeld NTR

Jammer genoeg kwam zijn eigen onafhankelijkheid even ter discussie te staan toen hij vorig jaar door het RIVM werd ingehuurd als uitlegger van rekenmodellen die de epidemie in kaart brengen. Naar eigen zeggen had Jekel de volledige vrijheid om toen en in de toekomst ‘alles over het RIVM te zeggen en te schrijven’ wat hij wilde.

Met uitleggen is hij in elk geval niet opgehouden: afgelopen weekend was de eerste aflevering van Jekels jacht (NTR). In dit nieuwe wetenschapsprogramma neemt Jekel acht van zijn favoriete wetenschappers onder de loep, ‘sommigen wereldberoemd, anderen ten onrechte minder bekend’, aldus de aankondigingstekst. In elke aflevering wordt één experiment zo precies mogelijk nagebootst.

‘Het is een ode aan de Nederlandse helden’, zegt hij op FVD-erige toon. Waarom uitsluitend Nederlandse wetenschappers? En waarom is het zo Nederlands om juist dat op te merken? Ook opmerkelijk: de titel. Waar Jekel op jaagt, kom je niet te weten. Maar Hilversum houdt nu eenmaal van alliteraties.

In de eerste aflevering staat Buys Ballot centraal. Die heeft halverwege de 19de eeuw met behulp van een stoomtrein en een klephoorn (een soort trompet met kleppen in plaats van ventielen) het dopplereffect aangetoond, ergens in een polder in de buurt van Utrecht.

Al in de eerste minuten van het programma laat Jekel het dopplereffect zien aan de hand van de sirene een voorbijrijdende ambulance: die klinkt anders zodra de ambulance je gepasseerd is – lager namelijk. ‘Mieuw, mieuw’, doet Jekel het voor de zekerheid even na.

Maar goed, dit voorbeeld is natuurlijk best saai, dus gaat Jekel op zoek naar een stoomtrein, een klephoorn, een muzikant en wat proefpersonen met een absoluut gehoor. Die zoektocht – of, met wat goodwill, die jacht – moet heel spannend zijn, maar is dat helaas niet. Het verteltempo is Omroep Max-achtig traag en er ontbreken spanning verhogende plotwendingen. Een klephoorn blijkt nergens te vinden, er ligt een exemplaar in het Rijksmuseum, maar dat wordt niet uitgeleend. Dan maar een posthoorn. Dat soort actie.

Gelukkig maakt het enthousiasme van Jekel een en ander goed. ‘Hoe kun je nu niet warm worden van een stoomtrein?’, vraagt hij vlak voordat ze dan eindelijk aan het experiment beginnen. Het is duidelijk dat de serie, anders dan de 19de-eeuwse locomotief, nog even op stoom moet komen.