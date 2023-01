Hét verschil dat PvdA en GroenLinks nog moeten overwinnen is het verschil in mentaliteit

PvdA en GroenLinks zijn het eigenlijk al heel lang over vrijwel alles eens. Totdat Mark Rutte in de Kamer verschijnt om te vragen of er iemand komt meeregeren.

Het gaat nu snel, met de samenwerkingsdrang van PvdA en GroenLinks. Van de principiële tegenstanders – in met name de PvdA – wordt al een tijdje weinig vernomen, sinds de beide partijcongressen vorig jaar met groot enthousiasme de seinen op groen zetten.

Komend weekeinde worden die congressen voor het eerst fysiek samengevoegd, in mei treedt de gezamenlijke fractie in de Eerste Kamer aan en sinds maandag is er ook een beginselprogramma, of in elk geval een aanzet daartoe: de wetenschappelijke bureaus van beide partijen hebben de gemeenschappelijke idealen in één stuk proberen te vangen. Tot hun eigen verbazing stellen ze vast dat dat geen enkel probleem was. Waarover waren ze het vooral eens? ‘Over alles wel.’

Dat is geen verrassing voor iedereen die nog weet dat de Stemwijzer in 2019 op praktische problemen stuitte nadat PvdA en GroenLinks over zestig onderwerpen exact dezelfde mening bleken te hebben. Het waren dat soort incidenten die de fusiebeweging de wind in de rug gaven. De prognose uit sommige opinieonderzoeken dat samenwerking kiezers kan aantrekken, deed de rest.

Het gezamenlijke stuk bevat dan ook geen verrassingen. De nieuwe groenrode partij in wording wil de mensheid redden van sociale ongelijkheid en de planeet van de ondergang. Internationale solidariteit is een belangrijke pijler, evenals als het klimaatbeleid en de herverdeling van de welvaart. Daar konden de schrijvers zich geen buil aan vallen.

Opvallender zijn de thema’s waar ze met een grote boog omheen lopen, het immigratiebeleid voorop. Niet omdat ze het daar principieel over oneens zijn – beide partijen staan voor ruimhartige opvang voor mensen op de vlucht voor oorlog en geweld – maar wel omdat de werkelijkheid zich nou eenmaal niet plooit naar dat ideaal. In de praktijk zijn er vaak minder fraaie politieke oplossingen nodig. Al is het maar omdat een meerderheid in de Tweede Kamer grenzen wil stellen aan de gastvrijheid.

Hét verschil tussen PvdA en GroenLinks tot nu toe was steeds dat de PvdA hierin bereid was tot compromissen en GroenLinks niet. En dat geldt evenzeer voor de sociaaleconomische koers – het hart van de linkse beweging. De PvdA heeft vier decennia ervaring met water bij de wijn en zat dan ook gedurende de helft van die decennia in de regering. Dat waren precies de jaren dat GroenLinks doorgaans schande sprak van vrijwel alles wat de PvdA ondernam.

