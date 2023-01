Het verplichte schooluniform staat in Frankrijk weer volop in de schijnwerpers

Leerlingen van de Jean Monnet school in Lyon. Beeld NurPhoto via Getty Images

Waarschuwing: een nieuwe ‘epidemie’ doet zijn intrede op Franse scholen, hoofdzakelijk verspreid via TikTok. Weekblad Marianne was er vroeg bij: al in juni vorig jaar waarschuwde het voor de toename van ‘islamitische kleding’ in het onderwijs, aangewakkerd door filmpjes op de populaire socialemedia-app.

Het goede nieuws: er is een remedie paraat. Met een verplicht schooluniform zijn leerlingen, docenten, de Republiek en Frankrijk in één moeite door beschermd tegen religieuze invloeden, opperde parlementariër Éric Pauget van de rechtse partij Les Républicains enkele maanden later in hetzelfde magazine. Er is haast bij, stelt Pauget. ‘De school mag geen verloren terrein van de republiek worden.’

Mede dankzij Brigitte Macron, de vrouw van de Franse president, staat het verplichte schooluniform deze dagen weer volop in de schijnwerpers. In gesprek met lezers van Le Parisien toonde ook Brigitte zich een voorstander. Als scholier droeg ze vijftien jaar lang een marineblauwe rok en dito trui, een schooluniform dat ’s ochtends tijdwinst oplevert en bovendien ‘verschillen uitgumt’, aldus de presidentsvrouw.

Extreemrechts

Natuurlijk begon Brigitte Macron niet zomaar over het uniform. Een dag later zou de Franse Tweede Kamer stemmen over een voorstel het tenue verplicht te stellen. Een initiatief van het extreemrechtse Rassemblement National, dat daarmee ‘de druk van islamisten’ wil vermijden en tegelijkertijd ‘de wedstrijd om de duurste, meest luxe en meest modieuze kleding’ wil tegengaan.

In Frankrijk wordt het debat over een verplicht schooluniform elke zoveel jaar opnieuw gelanceerd. De ene keer als remedie tegen dure merkkleding, dan weer als heilige graal tegen ongelijkheid of bij verwarring over hoe ‘provocerend’ meisjes zich mogen kleden. In 2020 opperde toenmalig onderwijsminister Jean-Michel Blanquer het idee van een ‘correct tenue’ in reactie op scholieren die het recht opeisten zich te kleden zoals ze willen, ook op school.

Wat in zijn ogen correct is liet de minister in het midden, maar alleen al de term kwam hem op forse kritiek te staan. De regeringswoordvoerder zag zich gedwongen uit te leggen dat de ministerraad niet over de lengte van rokken of broeken gaat.

Het verplichte schooluniform is als een rorschachtest, verklaarde onderwijshistoricus Claude Lelièvre deze week in Le Point het opnieuw opgelaaide debat: ieder kan er naar eigen believen betekenis aan geven. Goed voor sociale gelijkheid, om respect voor het instituut af te dwingen, of om de laïcité (het beginsel dat de Franse staat seculier is) te onderstrepen en waarborgen.

Keppeltje

In Frankrijk is het verboden om religieuze symbolen te dragen op school. Een groot kruis, keppeltje of hoofddoek komt het klaslokaal niet in. Maar hoe zit het met de abaya, de losse, bedekkende vrouwenkleding die alleen hoofd, handen en voeten vrij laat? En met de qamis voor mannen, vaak door moslims gedragen naar het gebed in de moskee? Die vraag houdt de gemoederen bezig sinds ook de minister van Onderwijs Pap Ndiaye bevestigde dat het aantal meldingen over islamitische kleding op scholen toeneemt – de ‘epidemie’ uit Marianne. Vooral de abaya en qamis blijken populair.

Aanvallen op de laïcité los je niet op met een verplicht schooluniform, vindt Ndiaye. Het oordeel over de abaya en qamis laat hij over aan de schoolleiding, eventueel bijgestaan door een onderwijsinspecteur. Ook in het parlement sneuvelde het voorstel van Rassemblement National, ondanks medestanders uit zowel Les Républicains als het presidentiële kamp.

Laten we niet vergeten, benadrukte onderwijshistoricus Lelièvre tot slot: het schooluniform dat de Angelsaksen eeuwen geleden invoerden, hielp nou juist protestanten van katholieken en anglicanen onderscheiden – ‘exact het tegenovergestelde van de Franse seculiere traditie.’

Eline Huisman is correspondent in Parijs.