Het vermijden van goed onderzoek is pas echt schadelijk voor het oversterfte-debat

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid op het Binnenhof. Beeld ANP - Lex van Lieshout

Het probleem met het debat over de oversterfte is dat het zo enorm gepolariseerd is, zoals inmiddels álle coronadebatten: er kan geen woord meer worden gezegd zonder dat de spreker wordt beschuldigd van het opzettelijk verzwijgen van relevante feiten. In het geval van de oversterfte is de aanname van sommigen natuurlijk vooral dat de vaccinaties nogal wat slachtoffers eisen, maar dat het kabinet en het RIVM dat willen wegmoffelen en daarom geen toegang geven tot hun gegevens.

Vooropgesteld: er is het afgelopen jaar in binnen- en buitenland al heel wat onderzoek naar de oversterfte gedaan en daaruit bleek geen enkele relatie met de vaccinaties. Integendeel: de bescherming tegen overlijden door corona is zeer hoog, zoals iedereen in de verpleeghuizen kan beamen, maar in de onderzochte periode van acht weken na vaccinatie daalt ook de kans om te overlijden aan iets anders dan corona. Vaccinatie is, zeker voor kwetsbare mensen, een goed idee.

Dat neemt echter niet het probleem van de onverklaarbare oversterfte weg. De Tweede Kamer wil al maanden weten hoe het komt dat op dit moment wekelijks nog steeds honderden mensen meer overlijden dan in de jaren voor corona, maar een bevredigend antwoord heeft minister Kuipers nog niet weten te geven. Is het een langetermijneffect van de coronabesmettingen? Zijn het de kwalen die tijdens de lockdowns in de overbevolkte ziekenhuizen niet zijn behandeld en die nu hun tol eisen? Speelt vaccinatie op langere termijn wellicht toch een rol?

Om daar achter te komen moeten de databestanden met de doodsoorzaken worden gekoppeld aan gegevens over wie er op welk moment besmet was met corona of juist gevaccineerd. Het RIVM en de GGD’s zien daartoe geen mogelijkheid uit angst de privacyregels te overtreden. De onafhankelijke onderzoekers die het onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer deden, gooien het bijltje er daarom bij neer.

Nu is er niets mis met een zeer terughoudende omgang met privacygevoelige gegevens, maar in dit geval is het een kwestie van afspraken maken. Dit onderzoek moet eenvoudig te doen zijn zonder dat individuele patiëntgegevens op straat komen te liggen. Het maatschappelijk belang is groot genoeg, want dit is geen kwestie die achter ons ligt. Juist om in de toekomst betere, beredeneerde politieke beslissingen te nemen over lockdowns en vaccinatiecampagnes is het relevant dat alle mogelijke implicaties bekend zijn.

Alleen al daarom zouden kabinet en Tweede Kamer er goed aan doen dit onderzoek door te drukken, nu de betrokken instanties zich kennelijk geremd voelen. Dat ze daarmee bij sommigen de indruk wegnemen dat er iets onwelgevalligs te verbergen valt, is dan mooi meegenomen.