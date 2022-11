Het ‘verlies- en schadefonds’ van Sharm-el-Sheikh is een doorbraak, maar ook een capitulatie

Zoals altijd is de jaarlijkse mondiale klimaattop dit weekend afgesloten met een ontoereikende overeenkomst. Weliswaar beloofden de rijke landen van de wereld een potje aan te leggen om schade door klimaatrampen in arme landen (deels) te compenseren, maar of, hoe, met hoeveel, en door wie dat potje moet worden gevuld, is nog niet afgesproken. Ook raakte het doel van maximaal 1,5 graad opwarming nog verder uit zicht, doordat de olie- en gasproducerende landen niet wilden beloven te stoppen met het produceren van olie en gas.

De mislukking is niet zo verwonderlijk. Klimaatonderhandelingen zijn de meest complexe onderhandelingen in de geschiedenis van de mensheid. Ze gaan over welvaart, offers en een dreigende ramp – drie variabelen die 8 miljard aardbewoners aangaan, maar niet in gelijke mate. Elke serieuze overeenkomst vereist een solidariteit die nog nooit door zoveel mensen tegelijk is opgebracht.

Dit betekent wel dat elke glimp daarvan is toe te juichen. Het ‘verlies- en schadefonds’, waartoe de bijna tweehonderd landen in Sharm-el-Sheikh na een lange nacht zondagochtend besloten, is wel degelijk een doorbraak. CO2 blijft decennia lang in de atmosfeer hangen, en de opwarming van nu is dus het resultaat van een eeuw uitstoot – vooral gerelateerd aan de op energie gebaseerde welvaart. Arme landen hebben dus het minst bijgedragen aan het veranderende klimaat, maar zijn er wel het meest kwetsbaar voor. Dat de rijke landen dat nu, na drie decennia strijd, eindelijk erkennen, is in elk geval morele vooruitgang.

Tegelijk lijkt deze erkenning ook een soort capitulatie. Het tegenhouden van de opwarming wordt elk jaar lastiger, terwijl de urgentie elk jaar groter wordt. De top heeft dit jaar niet tot concrete nieuwe afspraken geleid om de uitstoot van broeikasgassen te minderen. Kennelijk is het idee nu: ja, de aarde gaat een pijnlijke nieuwe fase in, en ja, die pijn zal ongelijk worden gevoeld, en het enige wat we nu kunnen doen is die pijn nog op een enigszins rechtvaardige manier te verzachten.

Dat wordt nog lastig zat. Zo werd in 2009 in Kopenhagen ook al afgesproken dat de rijke landen de arme landen jaarlijks met 100 miljard dollar (vooral leningen) zouden helpen om hun uitstoot terug te brengen en zich te beschermen tegen klimaatverandering. Dat bedrag is nooit gehaald.

Ook nu zijn woorden makkelijker dan daden. Gaat het Amerikaanse Congres instemmen met het nieuwe schadefonds? Blijft China geclassificeerd worden als ontwikkelingsland, waardoor het als grootste CO2-uitstoter toch recht heeft op geld uit het potje? Wat is eigenlijk klimaatschade?

Daarover mogen 24 landen zich het komende jaar gaan buigen. En dan kijken of er volgend jaar opnieuw een te kleine stap kan worden gezet.